수색~광명 고속철도 전용선 뚫는다…2036년 개통 목표

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총사업비 3조2330억원 들여

24.5㎞ 지하 전용선 건설

서울~광명 KTX 9분15초 단축

하루 운행 183회로 확대

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 도심을 지나는 고속철도 전용 지하선 건설이 본격화된다.

수색~광명 고속전용선 건설 계획도 [자료=국토교통부]

18일 국토교통부는 수색에서 광명까지 24.5㎞ 구간에 고속철도 전용선로를 건설하는 사업의 기본계획을 오는 19일 확정·고시한다고 밝혔다.

사업에는 총 3조2330억원이 투입된다. 수색~서울~용산~광명 구간을 잇는 지하 고속철도 전용선을 건설하는 것으로 2036년 개통이 목표다.

현재 서울~광명 구간은 고속열차와 일반열차, 전동차, 화물열차가 같은 선로를 함께 사용하고 있다. 서로 다른 열차가 선로를 공유하면서 운행시간 단축과 열차 증편에 제약이 있다는 게 국토부 설명이다.

고속철도 전용선이 개통되면 고속철도와 일반철도의 운행경로가 분리돼 열차 간섭이 줄어들 전망이다. 이에 따라 운행시간 단축과 정시성 개선 효과도 기대된다.

국토부는 KTX 운행시간이 행신~광명 구간에서 약 17분30초, 서울~광명 구간에서 약 9분15초 각각 줄어들 것으로 예상했다.

고속철도 운행 여력도 커진다. 고속선로 용량은 238회까지 확대되며 KTX 운행 횟수는 현재 하루 147회에서 장래 183회로 늘어날 예정이다. 선로용량이 확충되면서 열차 증편과 운행간격 단축도 가능해질 전망이다.

김태병 국토부 철도국장은 "수색~광명 고속철도 전용선이 건설되면 서울과 용산에서 운행하는 고속열차가 더 빠르고 자주 운행할 수 있게 된다"며 "평택~오송 고속철도 용량 확충사업과 연계해 국민이 더욱 편리하게 고속철도를 이용할 수 있도록 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 수색~광명 고속철도 전용선은 어떤 사업인가요?

A. 수색에서 서울·용산을 거쳐 광명까지 이어지는 24.5㎞ 구간에 고속철도 전용 지하선로를 건설하는 사업입니다. 총사업비는 3조2330억원이며 2036년 개통을 목표로 추진됩니다.

Q. 왜 별도의 고속철도 전용선이 필요한가요?

A. 현재 서울~광명 구간에서는 고속열차와 일반열차, 전동차, 화물열차가 같은 선로를 사용하고 있습니다. 이 때문에 열차 간 간섭이 발생해 운행시간을 줄이거나 열차를 추가로 투입하는 데 제약이 있습니다.

Q. 전용선이 개통되면 KTX 운행시간은 얼마나 줄어드나요?

A. 국토교통부는 KTX 운행시간이 행신~광명 구간에서 약 17분30초, 서울~광명 구간에서는 약 9분15초 단축될 것으로 예상했습니다.

Q. KTX 운행 횟수도 늘어나나요?

A. 네. 고속선로 용량은 238회까지 확대되고 KTX 운행 횟수는 현재 하루 147회에서 장래 183회로 늘어날 예정입니다. 이에 따라 열차 증편과 운행간격 단축 여력도 커질 전망입니다.

Q. 사업의 기본계획은 언제 확정되나요?

A. 국토교통부는 수색~광명 고속철도 전용선 건설사업의 기본계획을 19일 확정·고시합니다. 향후 평택~오송 고속철도 용량 확충사업과도 연계해 고속철도 운행 효율을 높일 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com