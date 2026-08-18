롯데바이오로직스, 전 임직원 송도 입주 완료…내년 상업생산 준비 속도

AI 핵심 요약beta
- 롯데바이오로직스가 18일 송도 캠퍼스 입주를 마쳤다
- 본사와 생산·품질 조직을 한곳에 모아 협업을 높였다
- 올해 C&Q 뒤 2027년 송도 1공장 상업생산을 목표했다
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하반기 시운전·GMP 체계 준비
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데바이오로직스가 송도 바이오 캠퍼스로 전 임직원의 입주를 완료하고 본사와 생산 인프라를 한곳으로 모았다. 내년 송도 제1공장 상업생산을 앞두고 생산 준비에도 속도를 낸다.
롯데바이오로직스는 송도 바이오 캠퍼스로 전 임직원이 입주를 완료하고 본격적인 '송도 시대'를 시작했다고 18일 밝혔다.
이번 입주에 따라 그동안 잠실 사무소와 송도 사무소, 송도 부지 내 가설사무소 등으로 분산돼 있던 인력과 기능을 송도 바이오 캠퍼스로 통합했다. 경영진을 비롯해 생산과 품질, 엔지니어링, 사업개발 등 주요 조직이 한곳에서 근무하면서 조직 간 협업과 의사결정 속도를 높일 수 있을 것으로 보인다.
특히 상업생산을 앞둔 상황에서 고객 대응부터 기술이전, 공정 준비, 품질 검토에 이르는 업무를 생산 현장과 연계해 추진할 수 있게 됐다. 회사는 고객사의 요구사항을 제조 현장에 빠르게 반영하고 생산·품질 관련 현안에도 신속하게 대응하는 운영체계를 구축한다는 계획이다.
미국 시러큐스 바이오 캠퍼스와 송도 생산시설 간 협업도 강화한다. 양쪽 생산시설의 운영 현황을 공유하면서 시러큐스 공장을 운영하며 축적한 생산 경험을 송도 공장의 상업생산 준비에 활용할 방침이다.
롯데바이오로직스는 임직원 입주를 마친 데 이어 송도 제1공장의 'GMP Ready'를 위한 후속 작업에도 속도를 낸다.
현재 제1공장에서는 설비와 유틸리티 전반에 대한 적격성 평가(C&Q)를 진행하고 있다. 올해 하반기에는 본격적인 시운전과 제조·품질 시스템 검증을 진행해 글로벌 규제 기준에 부합하는 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 생산체계를 갖출 계획이다. 이를 바탕으로 2027년 송도 제1공장의 상업생산을 본격적으로 시작하는 것이 목표다.
송도 바이오 캠퍼스는 롯데바이오로직스가 위탁개발생산(CDMO) 사업 확대를 위해 구축하고 있는 핵심 생산거점이다. 회사는 향후 생산시설을 단계적으로 확장해 글로벌 고객사의 의약품 생산 수요에 대응할 예정이다.
롯데바이오로직스 관계자는 "송도 입주는 상업생산을 앞둔 송도 바이오 캠퍼스에 회사의 모든 역량을 집결시키는 중요한 이정표"라며 "시러큐스에서 축적한 글로벌 생산 경험과 송도의 생산 인프라를 유기적으로 연결해 고객에게 신뢰받는 CDMO 서비스를 제공할 수 있도록 남은 절차를 차질 없이 수행하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com