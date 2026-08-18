티웨이항공, 유니온페이와 제휴 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공이 18일 유니온페이와 프로모션을 시작했다.
- 중화권·태국·싱가포르 고객에 항공권 할인과 즉시할인을 제공했다.
- 티웨이항공은 차세대 기종 도입으로 경쟁력 강화에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내 항공사 최초 유니온페이 해외 인바운드 결제 프로모션
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=티웨이항공은 글로벌 결제 네트워크사 유니온페이(UnionPay)와 함께 해외 인바운드 고객 대상 결제 프로모션을 진행한다.
유니온페이가 국내 항공사와 함께 해외 인바운드 고객을 겨냥한 결제 프로모션을 진행하는 것은 이번이 처음이다. 중화권, 태국, 싱가포르에서 한국을 방문하는 여행객이 익숙한 결제 수단으로 편리하게 항공권을 예매하고 다양한 할인 혜택을 누릴 수 있도록 기획됐다.
유니온페이는 중화권에서 이용 빈도가 높은 대표적인 결제 수단으로 싱가포르, 태국 등에서도 현지 주요 은행 등과 제휴를 바탕으로 널리 사용되고 있다.
프로모션은 이달 18일부터 오는 12월 15일까지 티웨이항공 중화권·태국·싱가포르 현지 홈페이지 및 앱을 통해 진행된다. 중국 위안화(CNY), 홍콩 달러(HKD), 태국 바트(THB), 싱가포르 달러(SGD) 등 각국 현지 통화로 혜택이 제공되며 유니온페이 카드로 항공권 또는 부가서비스를 결제하는 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.
유니온페이 카드 결제 시 항공권 할인 쿠폰을 제공한다. 유니온페이 앱 또는 홈페이지에서 카드를 사전 등록한 고객을 대상으로 결제 금액의 5% 즉시 할인 혜택도 제공한다. 할인 쿠폰과 즉시 할인 혜택은 중복 적용이 가능하다. 아울러 스탠다드 존 이상 좌석을 선택하는 유니온페이 결제 고객에게는 부가서비스 할인 혜택도 추가로 제공된다.
한편 티웨이항공은 하반기 중 트리니티항공으로 새로운 운항을 앞두고 있다. 연내 차세대 기종인 A330-900NEO 중대형기와 B737-8의 지속적인 도입을 통해 차별화된 서비스와 노선 경쟁력을 갖추겠다는 방침이다.
티웨이항공 관계자는 "이번 유니온페이와의 제휴는 중화권 및 동남아권 고객이 평소 익숙한 결제 수단으로 간편하게 이용하면서 실질적인 할인 혜택까지 받을 수 있도록 기획한 프로모션"이라며 "앞으로도 고객의 편의와 혜택을 높일 수 있는 다양한 제휴와 서비스를 지속 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com