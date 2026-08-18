JW중외제약, '2주 1회' 투여 비만약 국내 3상 신청…연내 임상 돌입

AI 핵심 요약beta
- JW중외제약이 18일 보팡글루타이드 국내 임상 3상을 신청했다.
- 국내 성인 비만·과체중 환자 300명 대상 효능·안전성을 본다.
- 2주 1회 투여 강점으로 체중감량 시장 차별화에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약이 2주에 한 번 투여하는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만 치료제의 국내 임상 3상에 나선다.
JW중외제약은 비만 치료 신약후보물질 '보팡글루타이드(Bofanglutide)'의 임상 3상 시험계획(IND)을 식품의약품안전처에 신청했다고 18일 밝혔다.
이번 임상은 국내 성인 비만 또는 과체중 환자 300명을 대상으로 진행된다. JW중외제약은 오는 12월 임상을 시작해 2029년 3월까지 위약군과 비교해 보팡글루타이드 투여군의 체중 감소 효과와 안전성을 평가할 계획이다.
보팡글루타이드는 JW중외제약이 지난 4월 중국 제약사 간앤리 파마슈티컬스(Gan & Lee Pharmaceuticals)로부터 국내 독점 개발 및 상업화 권리를 확보한 GLP-1 수용체 작용제 계열 신약후보물질이다. 기술도입 약 4개월 만에 국내 임상 3상 신청 단계에 진입했다.
GLP-1 수용체에 작용해 인슐린 분비를 촉진하고 위 배출을 지연시켜 포만감을 높이는 방식으로 식욕 억제와 체중 감소를 유도한다.
보팡글루타이드의 차별점은 투약 주기다. 현재 비만 치료에 사용되는 주요 GLP-1 계열 주사제가 주 1회 투여되는 것과 달리 보팡글루타이드는 2주에 한 번 투여하는 피하주사 제형으로 개발되고 있다.
상용화될 경우 연간 투여 횟수를 주 1회 기준 52회에서 26회로 줄일 수 있다. JW중외제약은 투약 횟수 감소가 장기간 치료가 필요한 비만 환자의 투약 편의성과 복약 순응도를 높이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
중국에서 진행된 임상 3상에서는 체중 감소 효과가 확인됐다. 임상 3상 'GRADUAL-1'에서 52주 투여 후 기저치 대비 체중 변화율은 보팡글루타이드 24㎎ 투여군에서 -15.12%, 48㎎ 투여군에서 -18.54%를 기록했다.
JW중외제약은 중국 임상에서 확보된 데이터를 바탕으로 국내 환자를 대상으로 효능과 안전성을 확인할 예정이다.
비만 치료제 시장에서 GLP-1 계열 약물의 경쟁이 치열해지는 가운데 투약 편의성을 높이려는 제형·지속성 경쟁도 이어지고 있다. JW중외제약은 2주 1회 투여라는 보팡글루타이드의 특성을 앞세워 국내 비만 치료 시장에서 차별화를 꾀한다는 전략이다.
회사는 비만 외 적응증 확대도 추진한다. 대사질환 분야 오리지널 전문의약품 포트폴리오를 강화하기 위해 보팡글루타이드의 추가 적응증에 대한 임상 3상을 순차적으로 추진할 계획이다.
JW중외제약 관계자는 "앞선 해외 임상에서 확인된 보팡글루타이드의 체중 감소 효과와 내약성 등을 국내 환자를 대상으로도 명확히 입증해 나갈 계획"이라며 "임상적 효과와 투약 편의성을 갖춘 새로운 비만 치료 옵션을 제공할 수 있도록 개발에 속도를 내겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com