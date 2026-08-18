온라인수출 中企 물류비 70% 지원...중진공, '물류지원 사업' 모집 연장

AI 핵심 요약beta
- 중기부와 중진공이 18일 온라인수출 중소기업 물류지원 2차 모집을 연장했다.
- 온라인수출 중소기업은 물류비 최대 70%를 3000만원 한도로 받는다.
- 풀필먼트와 해외 물류센터 비용을 21일까지 신청하면 지원받는다.
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국내 49곳·해외 16개국 56곳 물류거점 활용
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 온라인수출 중소기업이 상품 보관부터 현지 배송까지 발생하는 물류비의 최대 70%를 지원받을 수 있다. 기업당 지원 한도는 3000만원이다.
중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 '온라인수출 중소기업 물류지원 사업' 2차 참여기업 모집 기간을 오는 21일까지 연장한다고 18일 밝혔다.
지원 대상은 온라인수출을 하고 있거나 준비 중인 중소기업이다. 중소기업의 이용 수요가 많은 풀필먼트(Fulfillment) 서비스와 부산항만공사가 운영하는 해외 물류센터 이용 비용을 지원한다.
풀필먼트는 상품 보관부터 출고, 피킹·패킹, 현지 최종 배송인 라스트마일(Last Mile)까지 고객 주문 처리에 필요한 물류 서비스를 뜻한다. 선정 기업에는 관련 비용의 최대 70%를 3000만원 한도로 사후 정산해 준다.
기업은 중진공이 지정한 14개 물류 수행기관의 거점이나 아마존·쇼피·라자다·라쿠텐 등 글로벌 플랫폼의 풀필먼트 서비스를 이용할 수 있다.
올해는 지정 수행기관을 통해 국내 49곳과 해외 16개국 56곳 등 100곳이 넘는 물류거점을 활용할 수 있다. 해외 거점은 미국과 일본, 중국, 독일, 영국, 프랑스, 호주, 싱가포르, 인도, 태국 등에 마련돼 있다.
부산항만공사가 운영하는 미국 로스앤젤레스와 네덜란드 로테르담, 스페인 바르셀로나, 인도네시아 동부 자바 물류센터의 상품 보관·현지 배송 비용도 지원 대상이다.
참여를 희망하는 기업은 오는 21일까지 고비즈코리아 누리집을 통해 신청하면 된다.
강석진 중진공 이사장은 "중동전쟁과 고환율·고물가 등으로 중소기업을 둘러싼 대내외 환경의 불확실성이 커지고 있다"며 "전자상거래 시장 진출기업을 지원하고 중소 수출기업의 물류 애로를 해소하기 위한 지원체계를 지속해서 구축하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com