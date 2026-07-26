K-브랜드 챌린지 패션·생활로 확대...중기부, 수출 유망기업 9곳 선발

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 26일 K-브랜드 챌린지 참여기업 모집을 발표했다.
- 뷰티 중심 사업을 패션·라이프 분야까지 넓혀 9개사를 뽑는다.
- 선정 기업에는 팝업·상담·온라인 마케팅 등 수출 지원을 한다.
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 뷰티 중심으로 운영해 온 수출 유망 소비재 발굴 사업을 패션과 생활용품 분야까지 확대한다. 분야별 3개사씩 총 9개 기업을 선발해 해외 마케팅과 수출을 지원한다.
중소벤처기업부는 27일부터 다음달 7일까지 '2026 K-브랜드 챌린지' 참여기업을 모집한다고 26일 밝혔다.
K-브랜드 챌린지는 성장 가능성이 높은 소비재 분야 중소기업을 발굴해 글로벌 수출기업으로 육성하는 사업이다.
지원 대상은 뷰티와 패션, 라이프 분야에서 자체 브랜드를 보유한 중소기업이다. 수출실적이 없는 내수기업이나 지난해 수출액이 500만달러 미만인 수출 초보기업이 신청할 수 있다.
다만 타 회사의 브랜드 제품을 단순히 유통하거나 판매하는 기업과 무역상사는 대상에서 제외된다.
중기부는 예선과 본선, 결선 등 3단계 평가를 거쳐 분야별로 3개사씩 총 9개사를 선정한다.
예선에서는 수출 경험과 준비도, 해외시장 적합성 등 기초 역량을 서면으로 평가한다. 본선에서는 제품의 품질과 디자인, 포장, 구매 의향 등을 살펴보고 결선에서는 브랜드 경쟁력과 성장 가능성 등 글로벌 역량을 평가한다.
선정된 기업에는 국내외 팝업스토어 참가와 해외 바이어·투자자 대상 수출·투자 상담, 네트워킹 기회가 제공된다. 온라인 마케팅도 지원한다.
전자상거래 수출과 해외규격인증 획득, 수출바우처 사업의 우선 선정 혜택도 받을 수 있다. 창업기업에는 초기창업패키지 등 창업 지원사업 평가 때 가점이 부여된다.
참여를 희망하는 기업은 다음달 7일까지 중소벤처기업진흥공단 고비즈코리아를 통해 신청하면 된다.
심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "뷰티에서 시작된 K-브랜드에 대한 관심이 패션과 라이프 등 소비재 전반으로 확산하고 있다"며 "유망 중소기업의 우수 제품이 세계 시장에 진출해 중소기업 수출을 이끌 수 있도록 지원을 늘리겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com