신용보증기금, 중진공과 '글로벌 스케일업' 지원 맞손

AI 핵심 요약beta
- 신용보증기금과 중소벤처기업진흥공단이 30일 기업 글로벌 진출·스케일업 지원 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 금융·비금융 맞춤형 프로그램을 연계해 중소·중견기업 해외진출과 성장 가속, 글로벌 선도기업 도약을 지원한다.
- 판로개척·투자유치·금융제도 공동연구와 현장 수요 반영 협력사업을 추진해 기업 성장 지원을 강화할 계획이다.
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성장 단계별 맞춤 지원 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신용보증기금(이사장 강승준)이 중소벤처기업진흥공단(이사장 강석진)과 함께 기업의 글로벌 진출과 스케일업을 지원하기 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 양 기관이 보유한 금융·비금융 맞춤형 프로그램을 유기적으로 연계해 국내 중소·중견기업의 해외시장 진출과 성장 가속화를 뒷받침하고, 글로벌 선도기업으로의 도약을 지원하기 위해 마련됐다.
양 기관은 이번 협약을 통해 판로 개척과 투자유치 등 기업의 해외시장 진출을 지원하고, 성장 단계별 스케일업 프로그램을 강화해 글로벌 선도기업을 체계적으로 육성할 계획이다.
또한 국내·외 금융제도 연구를 공동으로 추진해 정책 지원의 실효성을 높이고, 현장 수요를 반영한 협력 사업을 지속적으로 발굴해 나가기로 했다.
강승준 이사장은 "양 기관의 역량과 협력을 바탕으로 기업 성장에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다"며 "신보는 중소·중견기업이 새로운 성장 동력을 발판으로 글로벌 시장에 도약할 수 있도록 맞춤형 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com