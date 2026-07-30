'수유동 오피스텔 여성 살해' 50대 구속…"증거인멸·도망 염려"

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 서울 강북구의 한 오피스텔에서 50대 여성을 흉기로 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 구속됐다.

30일 법조계에 따르면 서울북부지법 형사10단독(박사랑 부장판사)은 살인과 마약류관리법 위반 혐의를 받는 나모씨에 대해 증거 인멸·도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했다.

서울북부지방법원의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

앞서 이날 오전 10시30분 나씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 예정돼 있었으나, 나씨는 심사에 불출석하겠다는 의사를 경찰에 밝혔다. 다만 불출석 사유는 밝히지 않았다.

나씨는 지난 28일 강북구 수유동의 한 오피스텔에서 50대 여성 A씨에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받는다.

경기 성남수정경찰서는 나씨의 살인 혐의와 관련한 제보를 받고 출동했다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 나씨 이동 경로를 파악하고 추적해 같은 날 오전 1시42분쯤 나씨를 긴급체포했다.

이후 사건 관할인 서울 강북경찰서가 나씨의 신병과 사건을 넘겨받아 수사를 이어왔고, 전날 구속영장을 신청했다.

검거 과정에서 범행에 사용된 것으로 추정되는 흉기와 함께 마약 관련 물품을 발견했다. 나씨를 상대로 간이시약 검사를 한 결과 필로폰과 대마 모두 양성 반응이 나왔다. 현재 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰한 상태다.

나씨는 마약 투약 사실은 인정했지만 살인 혐의와 투약 시점, 장소 등에 대해서는 진술을 거부하는 것으로 전해졌다.

경찰은 나씨와 A씨의 관계도 확인하고 있다. 두 사람은 가족이나 동거 관계는 아닌 것으로 파악됐지만, 경찰은 교제 살인 등 관계성 범죄 가능성도 열어두고 수사 중이다.

yuniya@newspim.com