삼성, 비수도권 청년 1000명 산업 인재로 육성한다

AI 핵심 요약beta
- 삼성이 30일 비수도권 청년 1000명 대상 직무교육 개강식을 열었다.
- 정부 K-뉴딜 아카데미 일환으로 6개 기술 분야 중심 실무 교육을 제공한다.
- 삼성은 상·하반기 교육으로 산업현장 맞춤 인재를 양성해 청년 취업 경쟁력을 높인다고 했다.
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직무교육·실습·커리어 개발 패키지 제공…후반기 추가 모집
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성이 비수도권 미취업 청년 1000명을 대상으로 산업현장 맞춤형 직무교육에 나선다. 전자·IT 제조와 공조냉동, 선박 제조 등 지역 산업 수요가 높은 분야를 중심으로 교육해 청년들의 취업 경쟁력을 높인다는 구상이다.
삼성은 30일 삼성화재 대전 유성연수원에서 '청년희망배움터' 개강식을 열었다고 밝혔다. 본격적인 교육은 다음 달 3일부터 충청·호남·경북·경남 등 전국 4개 권역에서 시작된다. 개강식에는 충청권 교육생을 비롯해 각 지역에서 온라인으로 참여한 교육생 등 총 550명이 함께했다.
청년희망배움터는 정부의 청년 직무역량 강화 사업인 'K-뉴딜 아카데미'의 하나로 운영된다. 삼성의 '희망디딤돌 2.0' 운영 경험과 관계사 교육 인프라를 활용해 비수도권 청년에게 실무 중심 교육을 제공한다.
교육과정은 전자·IT 제조 기술자, 공조냉동 기술자, 선박 제조 기술자, 중장비 운전 기능사, 온라인 광고·홍보 실무자, 제과제빵 기능사 등 6개 분야로 구성됐다. 기초역량부터 직무교육, 커리어 개발까지 연계하고 구내식당과 셔틀버스 등 관계사 시설도 지원한다.
삼성은 올해 교육생 1000명을 상·하반기로 나눠 선발한다. 후반기 과정은 8월 모집을 거쳐 11월 시작한다. 여명구 삼성전자 DS사회공헌단장 부사장은 "산업현장에 필요한 기술 인재를 양성하고 청년들의 성장 기회를 확대하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com