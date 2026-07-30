박수현 충청광역연합장 선출…"공공기관 유치·U대회에 충청권 결집"

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공공기관 이전 '충청권 원팀' 공동 대응..."행정 경계 넘어 하나로 뭉쳐야"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 충남지사가 제3대 충청광역연합장에 선출되면서 2차 공공기관 이전 공동 대응과 2027 충청 유니버시아드대회 성공 개최가 충청권 초광역 협력의 핵심 과제로 떠올랐다.

충청광역연합은 30일 제2대 연합의회 투표를 통해 박 지사를 신임 연합장으로 선출했다고 밝혔다. 임기는 이날부터 2027년 6월 30일까지다.

박수현 제3대 충청광역연합장. [사진=충남도] 2026.07.30 gyun507@newspim.com

박 신임 연합장은 이날 "충청의 발전과 560만 충청인의 행복을 위해 연합의회와 함께 모든 역량을 쏟겠다"고 말했다.

그는 우선 정부의 2차 공공기관 이전에 대전·세종·충남·충북이 개별 경쟁을 벌이는 대신 '충청권 원팀'으로 공동 대응하겠다는 방침을 밝혔다.

이전 기관을 둘러싼 시·도 간 유치 경쟁을 최소화하고 충청권 전체의 산업 구조와 지역별 기능을 고려한 역할 분담을 통해 공공기관 유치 효과를 극대화하겠다는 구상이다.

2027 충청 유니버시아드대회도 초광역 협력의 성과를 보여줄 시험대로 제시했다.

박 연합장은 4개 시·도가 경기장과 교통, 숙박, 관광 등 대회 준비 전반에서 긴밀히 협력해 유니버시아드대회를 충청권 공동 개최의 성공 사례로 만들겠다고 강조했다.

아울러 정부가 충청권에 추진하는 392조원 규모의 첨단산업 투자에 대응해 전력·수력·인력 기반을 공동 확충하고 중부권 동서횡단철도와 충청내륙철도, 충청 동서축 고속도로 등 광역교통망 구축에도 속도를 내겠다고 밝혔다.

박 연합장은 "충청의 미래는 어느 한 시·도나 연합장 한 사람의 힘으로 만들 수 없다"며 "행정 경계를 넘어 충청권이 하나로 뭉쳐야 한다"고 말했다.

한편 충청광역연합은 지난 5월 개정된 지방자치분권 및 지역균형성장에 관한 특별법에 따라 내년 1월부터 초광역 협력사업에 대한 안정적인 재정 지원 근거를 확보하게 된다.

gyun507@newspim.com