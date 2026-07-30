동아에코팩, 교육·체육·축제 지원…지역사회 상생 확대

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[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 동아에코팩이 교육과 체육, 지역 문화행사 지원을 중심으로 지역사회 맞춤형 사회공헌 활동을 확대하고 있다.

동아에코팩은 최근 경북자연과학고등학교를 찾아 학생들의 교육활동과 학교생활 지원을 위한 후원금과 물품을 전달했다고 밝혔다.

후원은 지역 청소년들이 보다 안정적인 교육 환경에서 학업을 이어갈 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 전달된 후원품은 동아오츠카가 협찬한 포카리스웨트와 타월, 보틀 등을 포함해 총 560만원 상당의 현금과 물품으로 구성됐다.

동아에코팩은 지역 교육기관과 협력을 이어가며 미래 인재 육성과 교육환경 개선을 지원하고 있다.

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.07.30 hkj77@hanmail.net

지역 문화행사와 체육 분야를 대상으로 한 사회공헌도 병행하고 있다.

회사는 당진 합덕 연꽃축제의 성공적인 개최를 위해 후원금과 생수를 지원했으며, 경북 상주 함창중학교 축구부를 대상으로 정기적인 생수 후원도 시작했다.

함창중학교에서 열린 후원 간담회에는 오무환 동아에코팩 대표이사를 비롯한 회사 임직원과 학교 및 지역 관계자들이 참석해 학생 선수들의 훈련 환경 개선과 체육 인재 육성 방안을 논의했다. 이날 생수와 함께 수건, 보틀, 박카스 등 훈련과 건강관리에 필요한 물품도 전달했다.

동아에코팩은 앞으로도 함창중학교 축구부에 생수를 정기적으로 지원할 계획이다.

동아에코팩 관계자는 "지역의 미래세대가 건강하게 성장하고 지역사회가 활력을 되찾을 수 있도록 교육과 체육, 문화 분야를 중심으로 사회공헌 활동을 이어가고 있다"며 "지역사회에 실질적인 도움이 되는 나눔 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

hkj77@newspim.com