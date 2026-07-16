온라인 수출 물류비 최대 3000만원 지원...중기부, 참여기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 16일 온라인 수출 중소기업 물류비를 지원했다.
- 풀필먼트·해외 물류센터 이용비의 최대 70%를 댔다.
- 2차 모집은 다음 달 7일까지 진행했다.
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 온라인 수출 중소기업의 물류비 부담을 줄이기 위해 기업당 최대 3000만원을 지원한다.
중기부는 16일부터 '온라인 수출 중소기업 물류 지원사업'의 2차 참여기업을 모집한다고 밝혔다.
이번 사업은 전자상거래 방식으로 수출하는 중소기업의 물류비 부담을 완화하기 위해 마련됐다. 중소기업이 많이 활용하는 풀필먼트 서비스와 부산항만공사가 운영하는 해외 물류센터의 현지 물류 서비스를 이용할 경우 비용 일부를 지원하는 방식이다.
풀필먼트는 물류사가 제품 보관, 포장, 출고, 배송, 반품 등 주문 이행 전 과정을 대행하는 서비스다. 중기부는 온라인 수출기업이 민간 물류사를 통해 풀필먼트 서비스를 이용할 경우 소요 비용의 최대 70%를 3000만원 한도에서 지원한다.
부산항만공사가 운영하는 해외 물류센터 이용 비용도 지원한다. 대상 물류센터는 미국 로스앤젤레스(LA), 네덜란드 로테르담, 스페인 바르셀로나, 인도네시아 동부 자바 등 4곳이다.
기업이 해당 물류센터에 제품을 보관하거나 현지 배송 등 물류 서비스를 이용하는 경우에도 소요 비용의 최대 70%를 3000만원 한도에서 지원받을 수 있다.
지원 한도는 직전년도 수출실적에 따라 달라진다. 수출강소기업은 최대 3000만원, 수출성장기업은 2500만원, 수출유망기업은 2000만원, 수출초보기업은 1500만원, 내수기업은 1000만원까지 지원된다.
심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "최근 중동전쟁의 여파 등으로 인한 국제물류 환경 악화로 많은 온라인 수출기업들의 물류 부담이 눈에 띄게 늘어났다"고 말했다.
이어 "이번 사업이 수출 중소기업들의 애로를 해결하고, 보다 다양한 지역으로 수출길을 개척해 나가는 데 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.
이번 모집은 지난 4월에 이어 올해 두 번째로 시행된다. 신청은 다음 달 7일까지 진행되며, 자세한 내용은 고비즈코리아 누리집에서 확인할 수 있다.
jongwon3454@newspim.com