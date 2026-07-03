'회생 폐지' 홈플러스, 메리츠에 "2000억 지원" 거듭 요청

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"2주 내 자금 마련해 즉시항고 시 절차 재개 가능"…메리츠에 지원 촉구

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홈플러스가 서울회생법원의 회생계획안 가결기한 추가 연장 불허 결정과 관련해 메리츠금융그룹에 2000억원 규모의 운영자금 지원을 거듭 요청했다.

홈플러스는 3일 입장문을 내고 "성공적인 회생을 위해 지원해 준 고객과 임직원, 입점업체, 협력업체 등 이해관계자들에게 사과드린다"며 이같이 밝혔다.

[로고=홈플러스]

홈플러스는 지난해 3월 4일 회생절차 개시 이후 점포 임대료 감액 협상과 일부 점포 영업 중단, 홈플러스 익스프레스 부문 매각 등을 추진해왔다. 그러나 회생 과정에서 판매용 상품 공급에 차질이 발생했고, 이에 따른 매출 감소로 운영자금 투입 없이는 회생계획안의 수행 가능성을 입증하기 어려워졌다고 설명했다.

홈플러스는 법원이 2주 안에 2000억원의 운영자금을 마련해 즉시항고할 경우 '재도의 고안'을 통해 회생절차를 재개할 수 있다는 가능성을 열어뒀다고 전했다. 재도의 고안은 원심 법원이 항고에 정당한 이유가 있다고 판단할 경우 스스로 기존 결정을 취소하거나 변경하는 절차다.

그러나 현재 최대 채권자인 메리츠금융그룹이 MBK파트너스와 김병주 파트너가 제공한 1000억원 규모 연대보증만으로는 부족하다며 자금 지원을 거절하고 있다.

이와 관련해 홈플러스는 "메리츠금융그룹에 2000억원의 운영자금을 대출해 줄 것을 간청한다"며 "향후 진행될 법적 절차에 적극 협조하고 채권자와 직원 등 이해관계자의 피해를 최소화하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자]

mkyo@newspim.com