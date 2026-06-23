매출 회복 확인한 홈플러스…메리츠에 DIP 대출 재촉구

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스가 23일 NS쇼핑과 익스프레스 매각 본계약을 체결했다.
- 익스프레스는 NS쇼핑 지급보증 후 2주 만에 매출을 회생 전 50%까지 회복했다.
- 홈플러스는 구조혁신 위해 2000억원 DIP 대출 지원을 메리츠금융그룹에 재차 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"상품 공급 정상화 땐 잔존사업도 회복 가능"…긴급운영자금 확보 총력
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홈플러스가 슈퍼사업부문인 홈플러스 익스프레스 매각 본계약을 체결하며 회생 절차 정상화에 속도를 내고 있다.
23일 홈플러스에 따르면 전날 오후 우선협상 대상자인 NS쇼핑과 홈플러스 익스프레스 영업양수도 본계약을 체결했다. 이번 계약은 홈플러스가 추진 중인 자구 노력의 일환으로, 회사는 익스프레스 매각을 통해 회생을 위한 첫 단추를 성공적으로 꿰었다고 평가했다.
익스프레스는 이달 초부터 NS쇼핑의 지급보증을 통해 상품 공급이 정상화되면서 빠른 회복세를 보이고 있다. 홈플러스에 따르면 익스프레스는 상품 공급 재개 이후 불과 2주 만에 회생 이전 매출의 50% 수준까지 회복했다.
홈플러스는 이 같은 사례가 잔존사업부문 정상화 가능성을 보여준다고 강조했다. 회사 측은 2000억원 규모의 DIP 대출이 이뤄져 상품 공급만 정상화된다면 객수와 매출 역시 빠르게 회복될 수 있다고 보고 있다.
이에 홈플러스는 구조혁신과 영업 정상화를 위해 필요한 2000억원의 긴급운영자금 대출 확보에 총력을 기울이고 있다. 홈플러스 관계자는 "DIP 대출을 통해 운영자금만 확보한다면 진행 중인 구조혁신을 마무리 짓고 안정적인 영업기반을 구축해 빠른 시간 내 정상화가 가능하다"며 메리츠금융그룹에 2000억원 DIP 대출 지원을 다시 촉구했다.
mkyo@newspim.com