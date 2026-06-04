"살아남으려면 팔아야 한다"…홈플러스 37개 점포 문 닫는다

수익성 낮은 점포 정리 후 핵심 매장 집중…인가 전 M&A 성사 노려

폐점 점포 직원 대상 희망퇴직 추진…DIP 대출 여부가 변수

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홈플러스가 지난달 영업을 중단한 37개 대형마트 점포를 최종 폐점하기로 결정했다. 기업회생 절차가 진행 중인 가운데 수익성이 낮은 점포를 정리하고 핵심 매장 중심으로 사업을 재편해 인가 전 인수합병(M&A) 성사 가능성을 높이겠다는 전략이다.

4일 업계에 따르면 홈플러스는 노동조합에 공문을 보내 현재 휴업 중인 37개 점포의 폐점을 결정했다고 밝혔다. 해당 점포들은 지난달 10일부터 전체 104개 대형마트 중 기여도가 낮다는 이유로 영업이 중단된 곳들이다. 홈플러스는 남은 67개 핵심 점포에 역량을 집중해 경쟁력을 회복하는 데 주력할 방침이다.

홈플러스 영등포점. [사진=뉴스핌DB]

회사 측은 회생을 위한 현실적인 방안으로 매각을 제시했다. 홈플러스는 공문에서 "자금력과 경영 능력을 갖춘 제3자에게 매각하는 것이 유일한 회생 방안"이라며 "인가 전 M&A 성공을 위해 핵심 매장의 영업 정상화가 필수적"이라고 설명했다. 현재 홈플러스는 슈퍼마켓 사업부인 홈플러스 익스프레스 매각을 추진 중이며, 이후 대형마트와 온라인 사업 매각도 검토하고 있다.

폐점 대상 점포 직원들에 대한 구조조정도 진행된다. 홈플러스는 해당 점포에서 근무하는 책임급 이상 직원을 대상으로 희망퇴직을 실시할 계획이며, 점포 전환 배치 등 고용안정 지원 방안도 병행한다. 업계에 따르면 폐점 대상 점포 근무 인원은 약 3500명 수준이다.

다만 희망퇴직금과 지원 제도 시행 여부는 긴급운영자금(DIP) 확보에 달려 있다. 홈플러스는 채권단의 DIP 대출 지원과 회생 절차 연장이 이뤄질 경우 관련 비용을 지급할 수 있다고 밝혔다. 서울회생법원은 최근 홈플러스 회생계획안 가결 시한을 다음 달 3일까지 연장하며 매각 및 자금 조달 진행 상황을 지켜보고 있다.

mkyo@newspim.com