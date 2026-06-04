중산층 월급 10년 모아야 서울 '내 집 마련' 가능…저소득층은 29년

지난 3월 기준 중산층 PIR 10.49로 상승

고소득·저소득 구입 기간 격차 6.6배

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울에서 내 집 마련에 필요한 기간이 소득계층에 따라 크게 갈리고 있다. 고소득층은 소득 증가와 자산 여력을 바탕으로 주택시장 진입 여지를 유지하고 있지만, 저소득층은 집값 상승을 따라가지 못하면서 주거 격차가 더 벌어지는 모습이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

4일 KB부동산 데이터허브에 따르면 지난 3월 기준 서울 소득 3분위(상위 40~60%) 가구가 서울 3분위 주택을 구입할 때의 PIR(연 소득 대비 주택 가격 비율)은 10.49로 집계됐다. PIR은 주택 가격을 연 가구 소득으로 나눈 값으로, 소득을 전혀 쓰지 않고 모았을 때 집을 사는 데 필요한 기간을 뜻한다.

중산층 가구가 소득을 한 푼도 쓰지 않고 10년 6개월을 모아야 서울의 중간 가격대 주택을 살 수 있다는 의미다. 해당 수치는 2023년 5월 10.49를 기록한 이후 2년 10개월 만에 다시 10.5 수준에 근접했다.

부담 증가분은 소득 수준별로 더 뚜렷하게 나타난다. 소득 5분위(상위 20%) 가구가 서울 3분위 주택을 사는 데 필요한 기간은 4.44년으로 조사됐다. 소득 1분위(하위 20%) 가구는 29.36년이 걸리는 것으로 나타났다. 두 계층 간 격차는 6.6배다.

1년 전과 비교해도 저소득층의 부담 증가 폭이 훨씬 컸다. 소득 5분위 가구의 PIR은 4.27에서 4.44로 0.17년 늘어나는 데 그쳤지만, 소득 1분위 가구는 27.35에서 29.36으로 2.01년 증가했다. 고소득층보다 저소득층의 내 집 마련 기간이 더 빠르게 길어진 셈이다.

이 같은 흐름은 최근 소득 분배 지표와도 맞물려 있다. 올해 1분기 가계동향조사에서 소득 5분위 가구의 소득 증가율은 4.5%로, 소득 1분위 가구의 2.7%를 웃돌았다. 소득 5분위 배율은 6.59배로 6년 만에 최고 수준을 기록했다.

자산시장에서도 격차는 확대되고 있다. 지난달 기준 전국 아파트 5분위 배율은 13.4로 2008년 12월 통계 집계 이후 가장 높았다. 아파트 5분위 배율은 가격 상위 20% 평균을 하위 20% 평균으로 나눈 값이다. 배율 13.4는 고가 아파트 1채 가격으로 저가 아파트 13.4채를 살 수 있다는 뜻이다.

전국 아파트 5분위 배율은 2022년 2월 10.0으로 처음 10배를 넘어섰다. 이후 지난해 7월 12배, 올해 1월 13배를 돌파하며 격차가 계속 커지고 있다.

가격 양극화는 서울 핵심지와 지방 시장의 온도 차에서 비롯된 것으로 풀이된다. 서울 강남권과 주요 지역에서는 규제 이후에도 신고가 거래가 이어지는 반면, 지방 부동산 시장은 침체 흐름을 쉽게 벗어나지 못하고 있다.

지난달 전국 상위 20% 아파트 평균 가격은 15억4518만원으로 전월보다 0.6% 올랐다. 반면 하위 20% 아파트값은 전월 대비 0.001% 낮아졌다. 고가 주택은 오르고 저가 주택은 정체되거나 밀리면서 가격 격차가 더 커지는 구조다.

서울에서는 고가 단지의 신고가 사례도 이어졌다. 강남구 압구정 '현대13차' 전용 108㎡는 지난달 21일 58억5000만원에 거래되며 신고가를 기록했다. 개포 '래미안 블레스티지' 전용 84㎡도 5월 중순 34억5000만원에 매매돼 최고가를 다시 썼다.

전문가들은 소득과 자산 양극화가 함께 진행되는 만큼 주거 격차가 단기간에 줄어들기는 어렵다고 보고 있다. 양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원 "공급이 줄면 중장기적으로 주택 가치는 우상향하겠지만 극단적 양극화가 당분간 고착화될 것"이라며 "'양극화'라는 단어로는 이미 부족하며, 강남과 노원이 다른 행성에 있는 것처럼 움직이는 '초양극화' 시대가 됐다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com