혼다코리아, E-클러치 탑재 모터사이클 2종 출시

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XL750 트랜잘프·CB750 호넷, 클러치 레버 없이 기어 변속 가능

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 혼다코리아가 클러치 레버 조작 없이 기어 변속이 가능한 전자 제어 시스템 'E-클러치'를 탑재한 모터사이클 2종을 5일 출시한다고 4일 밝혔다.

신규 출시 모델은 어드벤처 모터사이클 'XL750 트랜잘프 E-클러치'와 스포츠 네이키드 모터사이클 'CB750 호넷 E-클러치'다. 두 모델 모두 755cc 직렬 2기통 엔진을 탑재했으며, 최고출력 91.0ps, 최대토크 7.6kg·m의 성능을 낸다.

E-클러치는 라이더가 스로틀과 브레이크, 시프트 페달만으로 기어를 조작할 수 있는 기술이다. 클러치 레버를 사용하지 않아도 되지만, 필요시 기존 수동 변속 모터사이클처럼 주행도 가능하다. 혼다코리아는 2024년 8월 'CBR650R E-클러치'와 'CB650R E-클러치'로 국내 처음 이 기술을 선보였다.

XL750 트랜잘프 E-클러치 [사진=혼다코리아]

XL750 트랜잘프 E-클러치는 도시 주행과 장거리 투어링, 오프로드 주행이 모두 가능한 듀얼 퍼포스 모델이다. 듀얼 LED 헤드라이트를 채용했으며, 새로운 언더카울로 오프로드 주행 시 엔진 하부를 보호한다. 화이트 단일 컬러로 판매되며 가격은 1419만원이다.

CB750 호넷 E-클러치는 가벼운 차체로 민첩한 주행 성능을 구현한 미들급 스포츠 네이키드 모터사이클이다. 블랙과 옐로우 2가지 컬러로 판매되며 가격은 1179만원이다.

두 모델 모두 스로틀 바이 와이어, 혼다 셀렉터블 토크 컨트롤, 어시스트&슬리퍼 클러치 등 첨단 전자장비를 갖췄다.

한편 6월 말에는 E-클러치가 적용된 로드스포츠 모터사이클 'CBR500R'과 어드벤처 크로스오버 모터사이클 'NX500'이 공식 발매된다. 두 모델 모두 980만원이며, 5일부터 혼다코리아 모터사이클 공식 홈페이지를 통해 온라인 사전 구매 상담 신청이 가능하다.

y2kid@newspim.com