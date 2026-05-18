혼다코리아, 전자식 컴프레서 탑재 'V3R 900' 공개

AI 핵심 요약beta
- 혼다코리아가 20일부터 31일까지 V3R 900 E-컴프레서 프로토타입을 국내 최초 공개·전시한다
- 이 모델은 수랭식 V3 엔진에 전자제어 컴프레서를 결합해 저회전 지연 없이 즉각적 토크 응답을 구현했다
- 공격적 네이키드 디자인과 신규 엠블럼을 적용했고 전시 기간 방문객 대상 인증샷 이벤트를 진행한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 혼다코리아가 세계 최초 모터사이클용 전자제어 컴프레서를 탑재한 'V3R 900 E-컴프레서 프로토타입'을 국내에서 처음 공개한다. 5월 20일부터 31일까지 혼다 모빌리티 카페 '더 고'에서 전시된다.
이 모델은 지난해 밀라노 모터사이클쇼에서 처음 선보인 제품이다. 수랭식 75도 V3 엔진과 전동 과급기를 결합한 파워트레인이 특징이다.
기존 과급 방식은 저회전 영역에서 반응이 지연되는 문제가 있었다. V3R 900은 엔진 회전수와 독립적으로 작동하는 전자제어 컴프레서를 적용해 이를 극복했다. 스로틀을 당기는 순간 즉각적인 고응답 토크를 구현할 수 있다.
디자인은 공격적인 네이키드 스타일을 기반으로 비대칭 사이드 카울을 적용했다. 공기 흐름 최적화와 엔진 냉각 구조를 시각적으로 표현했으며, 연료 탱크에는 새로운 '혼다 플래그십 윙' 엠블럼을 적용했다.
전시 기간 동안 누구나 방문할 수 있으며, 현장 인증샷 이벤트도 진행된다.
chanw@newspim.com