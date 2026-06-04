[2026 민심] 전국 227개 기초단체장 당선인 명단…민주 119 국힘 95

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 3일 지방선거 기초단체장 119곳에서 이겼다
- 국민의힘은 95곳, 조국혁신당은 2명, 무소속은 11명이다
- 서울·경기 등 수도권은 민주 우세, 대구·경북은 국힘 강세다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 6월 3일 9회 전국동시 지방선거에서 전국 227개 기초단체장 중 집권 여당인 더불어민주당이 119곳에서 당선자를 냈다.
4일 중앙선거관리위원회에 따르면 국민의힘은 95곳에서 이겼고 조국혁신당은 2명이 당선됐다. 나머지 11명은 무소속이다. 다음은 시·도별 기초단체장(시장·군수·구청장) 당선인 명단이다.
정당명 약칭은 더불어민주당은 민, 국민의힘은 국, 조국혁신당은 혁, 무소속은 무로 표시한다.
◇서울특별시(민주 17 국힘 8)
▲ 종로구 구청장 = 유찬종(민)
▲ 중구 구청장 = 김길성(국)
▲ 용산구 구청장 = 김경대(국)
▲ 성동구 구청장 = 유보화(민)
▲ 광진구 구청장 = 김경호(국)
▲ 동대문구 구청장 = 최동민(민)
▲ 중랑구 구청장 = 류경기(민)
▲ 성북구 구청장 = 이승로(민)
▲ 강북구 구청장 = 정창수(민)
▲ 도봉구 구청장 = 김동욱(민)
▲ 노원구 구청장 = 서준오(민)
▲ 은평구 구청장 = 김미경(민)
▲ 서대문구 구청장 = 박운기(민)
▲ 마포구 구청장 = 유동균(민)
▲ 양천구 구청장 = 이기재(국)
▲ 강서구 구청장 = 진교훈(민)
▲ 구로구 구청장 = 장인홍(민)
▲ 금천구 구청장 = 최기찬(민)
▲ 영등포구 구청장 = 조유진(민)
▲ 동작구 구청장 = 류삼영(민)
▲ 관악구 구청장 = 박준희(민)
▲ 서초구 구청장 = 전성수(국)
▲ 강남구 구청장 = 김현기(국)
▲ 송파구 구청장 = 서강석(국)
▲ 강동구 구청장 = 이수희(국)
◇ 인천광역시(민주 8 국힘 3)
▲ 제물포구 구청장 = 김찬진(국)
▲ 영종구 구청장 = 손화정(민)
▲ 미추홀구 구청장 = 김정식(민)
▲ 연수구 구청장 = 이재호(국)
▲ 남동구 구청장 = 이병래(민)
▲ 부평구 구청장 = 차준택(민)
▲ 계양구 구청장 = 박형우(민)
▲ 서구 구청장 = 구재용(민)
▲ 검단구 구청장 = 김진규(민)
▲ 강화군 군수 = 박용철(국)
▲ 옹진군 군수 = 장정민(민)
◇ 경기도(민주 19 국힘 12)
▲ 수원시 시장 = 이재준(민)
▲ 성남시 시장 = 신상진(국)
▲ 의정부시 시장 = 김원기(민)
▲ 안양시 시장 = 최대호(민)
▲ 부천시 시장 = 조용익(민)
▲ 광명시 시장 = 박승원(민)
▲ 평택시 시장 = 최원용(민)
▲ 동두천시 시장 = 박형덕(국)
▲ 안산시 시장 = 이민근(국)
▲ 고양시 시장 = 민경선(민)
▲ 과천시 시장 = 신계용(국)
▲ 구리시 시장 = 신동화(민)
▲ 남양주시 시장 = 최현덕(민)
▲ 오산시 시장 = 조용호(민)
▲ 시흥시 시장 = 임병택(민)
▲ 군포시 시장 = 한대희(민)
▲ 의왕시 시장 = 김성제(국)
▲ 하남시 시장 = 이현재(국)
▲ 용인시 시장 = 이상일(국)
▲ 파주시 시장 = 손배찬(민)
▲ 이천시 시장 = 성수석(민)
▲ 안성시 시장 = 김보라(민)
▲ 김포시 시장 = 이기형(민)
▲ 화성시 시장 = 정명근(민)
▲ 광주시 시장 = 박관열(민)
▲ 양주시 시장 = 정덕영(민)
▲ 포천시 시장 = 백영현(국)
▲ 여주시 시장 = 이충우(국)
▲ 연천군 군수 = 김덕현(국)
▲ 가평군 군수 = 서태원(국)
▲ 양평군 군수 = 전진선(국)
◇ 강원특별자치도(민주 11 국힘 7)
▲ 춘천시 시장 = 육동한(민)
▲ 원주시 시장 = 구자열(민)
▲ 강릉시 시장 = 김중남(민)
▲ 동해시 시장 = 이정학(민)
▲ 태백시 시장 = 이상호(국)
▲ 속초시 시장 = 이병선(국)
▲ 삼척시 시장 = 박상수(국)
▲ 홍천군 군수 = 신영재(국)
▲ 횡성군 군수 = 장신상(민)
▲ 영월군 군수 = 김길수(국)
▲ 평창군 군수 = 심재국(국)
▲ 정선군 군수 = 최승준(민)
▲ 철원군 군수 = 김동일(국)
▲ 화천군 군수 = 김세훈(민)
▲ 양구군 군수 = 김왕규(민)
▲ 인제군 군수 = 최상기(민)
▲ 고성군 군수 = 함명준(민)
▲ 양양군 군수 = 김정중(민)
◇ 대전광역시(민주 5)
▲ 동구 구청장 = 황인호(민)
▲ 중구 구청장 = 김제선(민)
▲ 서구 구청장 = 전문학(민)
▲ 유성구 구청장 = 정용래(민)
▲ 대덕구 구청장 = 김찬술(민)
◇ 충청북도(민주 6 국힘 5)
▲ 청주시 시장 = 이장섭(민)
▲ 충주시 시장 = 이동석(국)
▲ 제천시 시장 = 이상천(민)
▲ 보은군 군수 = 최재형(국)
▲ 옥천군 군수 = 황규철(민)
▲ 영동군 군수 = 정영철(국)
▲ 증평군 군수 = 이재영(민)
▲ 진천군 군수 = 김명식(민)
▲ 괴산군 군수 = 송인헌(국)
▲ 음성군 군수 = 조병옥(민)
▲ 단양군 군수 = 김문근(국)
◇ 충청남도(민주 5 국힘 10)
▲ 천안시 시장 = 장기수(민)
▲ 공주시 시장 = 최원철(국)
▲ 보령시 시장 = 엄승용(국)
▲ 아산시 시장 = 오세현(민)
▲ 서산시 시장 = 이완섭(국)
▲ 논산시 시장 = 백성현(국)
▲ 계룡시 시장 = 이응우(국)
▲ 당진시 시장 = 김기재(민)
▲ 금산군 군수 = 문정우(민)
▲ 부여군 군수 = 이용우(국)
▲ 서천군 군수 = 유승광(민)
▲ 청양군 군수 = 김홍열(국)
▲ 홍성군 군수 = 박정주(국)
▲ 예산군 군수 = 최재구(국)
▲ 태안군 군수 = 윤희신(국)
◇ 대구광역시(국힘 9)
▲ 중구 구청장 = 류규하(국)
▲ 동구 구청장 = 우성진(국)
▲ 서구 구청장 = 권오상(국)
▲ 남구 구청장 = 조재구(국)
▲ 북구 구청장 = 이근수(국)
▲ 수성구 구청장 = 김대권(국)
▲ 달서구 구청장 = 김용판(국)
▲ 달성군 군수 = 최재훈(국)
▲ 군위군 군수 = 김진열(국)
◇ 경상북도(국힘 18 무소속 4)
▲ 포항시 시장 = 박용선(국)
▲ 경주시 시장 = 주낙영(국)
▲ 김천시 시장 = 배낙호(국)
▲ 안동시 시장 = 권기창(국)
▲ 구미시 시장 = 김장호(국)
▲ 영주시 시장 = 황병직(국)
▲ 영천시 시장 = 김병삼(국)
▲ 상주시 시장 = 안재민(국)
▲ 문경시 시장 = 김학홍(국)
▲ 경산시 시장 = 조현일(국)
▲ 의성군 군수 = 최유철(국)
▲ 청송군 군수 = 윤경희(국)
▲ 영양군 군수 = 오도창(국)
▲ 영덕군 군수 = 조주홍(국)
▲ 청도군 군수 = 박권현(무)
▲ 고령군 군수 = 이남철(국)
▲ 성주군 군수 = 전화식(무)
▲ 칠곡군 군수 = 김재욱(국)
▲ 예천군 군수 = 안병윤(국)
▲ 봉화군 군수 = 최기영(국)
▲ 울진군 군수 = 황이주(무)
▲ 울릉군 군수 = 남한권(무)
◇ 경상남도(민주 4 국힘 10 무소속 4)
▲ 창원시 시장 = 강기윤(국)
▲ 진주시 시장 = 조규일(무)
▲ 통영시 시장 = 강석주(민)
▲ 사천시 시장 = 박동식(국)
▲ 김해시 시장 = 정영두(민)
▲ 밀양시 시장 = 안병구(국)
▲ 거제시 시장 = 변광용(민)
▲ 양산시 시장 = 나동연(국)
▲ 의령군 군수 = 오태완(무)
▲ 함안군 군수 = 차석호(국)
▲ 창녕군 군수 = 성낙인(국)
▲ 고성군 군수 = 하학열(국)
▲ 남해군 군수 = 류경완(민)
▲ 하동군 군수 = 김현수(국)
▲ 산청군 군수 = 유명현(국)
▲ 함양군 군수 = 진병영(국)
▲ 거창군 군수 = 이홍기(무)
▲ 합천군 군수 = 김윤철(무)
◇ 부산광역시(민주 7 국힘 9)
▲ 중구 구청장 = 최진봉(국)
▲ 서구 구청장 = 공한수(국)
▲ 동구 구청장 = 강철호(국)
▲ 영도구 구청장 = 김철훈(민)
▲ 부산진구 구청장 = 김영욱(국)
▲ 동래구 구청장 = 장준용(국)
▲ 남구 구청장 = 박재범(민)
▲ 북구 구청장 = 정명희(민)
▲ 해운대구 구청장 = 김성수(국)
▲ 사하구 구청장 = 김태석(민)
▲ 금정구 구청장 = 윤일현(국)
▲ 강서구 구청장 = 박상준(민)
▲ 연제구 구청장 = 주석수(국)
▲ 수영구 구청장 = 강성태(국)
▲ 사상구 구청장 = 서태경(민)
▲ 기장군 군수 = 우성빈(민)
◇ 울산광역시(민주 1 국힘 4)
▲ 중구 구청장 = 김영길(국)
▲ 남구 구청장 = 임현철(국)
▲ 동구 구청장 = 천기옥(국)
▲ 북구 구청장 = 이동권(민)
▲ 울주군 군수 = 이순걸(국)
◇ 전북특별자치도(민주 14)
▲ 전주시 시장 = 조지훈(민)
▲ 군산시 시장 = 김재준(민)
▲ 익산시 시장 = 최정호(민)
▲ 정읍시 시장 = 이학수(민)
▲ 남원시 시장 = 양충모(민)
▲ 김제시 시장 = 정성주(민)
▲ 완주군 군수 = 유희태(민)
▲ 진안군 군수 = 전춘성(민)
▲ 무주군 군수 = 황인홍(민)
▲ 장수군 군수 = 최훈식(민)
▲ 임실군 군수 = 한득수(민)
▲ 순창군 군수 = 최영일(민)
▲ 고창군 군수 = 심덕섭(민)
▲ 부안군 군수 = 권익현(민)
◇ 전남광주통합특별시(민주 22 혁신 2 무소속 3)
▲ 동구 구청장 = 임택(민)
▲ 서구 구청장 = 김이강(민)
▲ 남구 구청장 = 김병내(민)
▲ 북구 구청장 = 신수정(민)
▲ 광산구 구청장 = 박병규(민)
▲ 목포시 시장 = 강성휘(민)
▲ 여수시 시장 = 서영학(민)
▲ 순천시 시장 = 손훈모(민)
▲ 나주시 시장 = 윤병태(민)
▲ 광양시 시장 = 박성현(무)
▲ 담양군 군수 = 박종원(민)
▲ 곡성군 군수 = 조상래(민)
▲ 구례군 군수 = 장길선(민)
▲ 고흥군 군수 = 공영민(민)
▲ 보성군 군수 = 김철우(민)
▲ 화순군 군수 = 임지락(민)
▲ 장흥군 군수 = 사순문(혁)
▲ 강진군 군수 = 강진원(무)
▲ 해남군 군수 = 명현관(민)
▲ 영암군 군수 = 우승희(민)
▲ 무안군 군수 = 김산(민)
▲ 함평군 군수 = 이남오(민)
▲ 영광군 군수 = 장세일(민)
▲ 장성군 군수 = 김한종(민)
▲ 완도군 군수 = 김신(무)
▲ 진도군 군수 = 이재각(민)
▲ 신안군 군수 = 김태성(혁)
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