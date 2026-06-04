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[2026 민심] 정청래 "서울 탈환 못해 아파...다른 당과의 연대에 대해 고민할 것"

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  • 정청래 더불어민주당 대표가 4일 지방선거 승리에 감사 인사를 전하며 서울시장 선거 패배에 아쉬움을 밝혔다.
  • 정 대표는 이재명 정부와 민주당에 힘을 실어준 국민 뜻을 존중하겠다며 국가 정상화와 지방 주도 성장시대를 열겠다고 했다.
  • 그는 낙선자들을 위로하고 당선자들을 축하하면서 연대 강화와 결선투표제 공론화를 예고하고 당정청 원팀으로 국정운영을 뒷받침하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국민 기대에 부응하도록 최선 다할 것"
"결선투표제 많은 분 제안...공론화 거칠 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거에서 전국적인 승리를 거둔 데 대해 국민들에게 감사의 뜻을 전하면서도 서울시장 선거 패배에 대해서는 "서울을 탈환하지 못해 아프다"며 아쉬움을 드러냈다.

정 대표는 4일 오전 국회 본관 당대표회의실에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 "전국적으로 더불어민주당에 큰 승리를 안겨주신 국민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "국민은 항상 옳다. 국민의 현명한 선택에 감사드리고 존중한다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 3일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 개표상황실에서 방송3사 출구조사 결과를 시청한 뒤 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "다만 서울을 탈환하지 못해 아프다"며 "국민들께서 12·3 불법계엄과 내란을 막아주시고 헌법과 민주주의를 지켜주셨다. K-민주주의 빛의 혁명으로 이재명 정부를 출범시켜주셨고 이번 지방선거에서도 일 잘하는 이재명 정부를 응원해주시고 민주당의 손을 들어주셨다"고 말했다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03

이어 "이번 지방선거는 이재명 정부 출범 후 꼭 1년 만에 치러진 전국 선거였다"며 "이재명 정부에 힘을 실어주시려면 더불어민주당 기호 1번에게 투표해달라고 부탁드렸고 내란을 완전히 청산하고 내란의 잔불까지 제거할 수 있도록 도와달라고 호소했다"고 설명했다.

정 대표는 "더불어민주당은 일 잘하는 이재명 정부와 일 잘하는 지방정부를 적극 뒷받침해 대한민국 국가 정상화를 이루고 고루 잘사는 진짜 지방 주도 성장시대를 열겠다"며 "국민의 기대와 성원에 부응하도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

그는 낙선한 후보들을 향해 위로의 뜻도 전했다. 정 대표는 "혼신을 다했지만 아쉽게 패배하신 후보자들께 깊은 위로의 마음을 전한다"며 "특히 오중기 경북지사 후보와 김부겸 대구시장 후보는 마지막까지 모든 것을 바쳐 선거운동에 임했는데 결과가 안타까웠다"고 말했다.

반면 당선자들에게는 축하를 보냈다. 정 대표는 민형배 전남광주통합특별시장 당선자, 전재수 부산시장 당선자, 박찬대 인천시장 당선자, 허태정 대전시장 당선자, 김상욱 울산시장 당선자, 조상호 세종시장 당선자, 추미애 경기도지사 당선자, 우상호 강원도지사 당선자, 신용한 충북도지사 당선자, 박수현 충남도지사 당선자, 이원택 전북도지사 당선자, 위성곤 제주도지사 당선자를 언급하며 축하의 뜻을 밝혔다.

정 대표는 "이번 선거 과정에서 보내주신 국민 여러분의 따뜻한 격려와 응원, 따끔한 경고와 질책까지 모두 겸손하고 겸허하게 받들겠다"며 "더 좋은 민주당, 더 큰 민주당이 되는 성찰의 자양분으로 삼겠다"고 했다.

아울러 "울산시장 후보 단일화를 통해 승리의 기세를 모아주신 진보당 당원 여러분께도 깊이 감사드린다"며 "연대하면 커진다. 다른 당과의 연대 방법에 대해서도 앞으로 공론화 과정을 통해 고민하고 연구하겠다"고 밝혔다.

결선투표제 도입과 관련해서는 "많은 분들이 제안해주셨다"며 "공론화 과정을 거쳐 좋은 결론을 내보도록 하겠다"고 말했다.

정 대표는 "이번 6·3 지방선거 승리로 이재명 정부가 안정적인 국정 운영을 할 수 있게 됐다"며 "이재명 대통령 덕분에 승리할 수 있었다. 당정청 원팀, 원보이스로 이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침하겠다"고 강조했다.

oneway@newspim.com

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