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2026.07.20 (월)
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배경훈 부총리 "현행 독자 모델 지원으론 최상위 AI 개발 한계"

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AI 핵심 요약

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  • 배경훈 부총리가 20일 프론티어급 AI 모델 개발엔 정부 지원이 부족하다고 말했다.
  • 정부는 미국·중국에 맞서 독자 모델과 프론티어 모델을 함께 추진한다.
  • GPU·전력 확보가 과제로, 보안 특화 AI는 연내 공공 적용을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

배경훈 장관 취임 1주년 기자간담회
프론티어급 AI모델에 GPU 1만장 필요
"예산 3.5조 소요될 것"

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 세계 최고 수준의 '프론티어급 인공지능(AI) 모델' 자체 개발을 추진하는 가운데, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 "현재와 같은 정부 지원 규모로는 목표를 달성하기 어렵다"고 20일 밝혔다.

배 부총리는 미국과 중국의 AI 패권 경쟁이 심화하는 상황에서 우리나라도 독자적인 AI 경쟁력을 확보해야 한다는 입장을 밝혔다.

배 부총리는 이날 정부세종청사에서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 프론티어 AI 모델 개발에 필요한 재정 지원과 관련해 "현재 한국에서 진행 중인 독자 AI 파운데이션 모델 구축 사업의 지원 수준으로는 달성하기 어렵다"고 말했다.

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 2026.07.20 wideopen@newspim.com

정부가 국내 산업 생태계의 AI 전환을 위한 독자 AI 파운데이션 모델 개발을 본격화하는 가운데 미국과 중국의 AI 경쟁은 갈수록 격화하고 있다.

특히 최근 뛰어난 성능으로 주목받은 미국 AI 기업 앤트로픽의 최신 AI 모델 '미토스'에 대응할 수 있는 최상위 모델 개발에도 나서야 한다는 지적이 나온다. 산업·공공 분야에서 활용할 독자 모델과 함께 글로벌 시장에서 경쟁할 프론티어급 모델도 개발해야 한다는 것이다.

중국에서도 AI 스타트업 문샷AI가 앤트로픽·오픈AI의 모델과 경쟁할 수 있는 멀티모달(Multimodal, 다양한 입력을 동시에 처키하는 AI) AI 모델 '키미 K3'를 내놓으며 모델 개발에 속도를 내고 있다.

배 부총리는 "독자 모델을 통해 한국 산업의 경쟁력을 강화하는 것을 넘어 이제는 한국도 세계 최고 수준의 AI 경쟁력을 갖추기 위해 프론티어 모델에 도전해야 한다"며 "두 가지 전략을 동시에 추진할 필요가 있다"고 강조했다.

문제는 재원이다. 프론티어급 AI 모델 개발에는 막대한 자본과 컴퓨팅 자원이 필요해 정부 차원의 투자 방안이 마련돼야 한다는 것이 배 부총리의 설명이다.

배 부총리는 "프론티어급 모델을 만들기 위해서는 엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU)인 베라 루빈이 약 1만장 필요할 것으로 보인다"며 "현재 가격으로는 구매비만 약 3조5000억원에 달한다"고 말했다.

현재 독자 모델 개발 사업에 참여하는 기업들이 지원받는 GPU는 엔비디아 B200 기준 500~735장 수준인 것으로 알려졌다.

GPU 구매비 외에도 대규모 GPU를 하나의 시스템처럼 가동하기 위한 클러스터와 플랫폼, 냉각시설 등을 구축하려면 추가 비용이 필요하다. 실제 투자 규모는 3조5000억원을 크게 웃돌 수 있다는 의미다.

정부는 현실적인 재원 조달 방안으로 기존 출연금 방식 대신 지분 투자나 특수목적법인(SPC)을 활용하는 '투자형 연구개발(R&D)'을 검토하고 있다.

배 부총리는 "정부가 특정 기업에 대규모 자원을 몰아주는 방식은 여러 문제가 생길 수 있다"며 "과제를 단순히 지원하는 방식이 아니라 정부도 책임을 지고 결과물을 만들어내는 과정에 참여하겠다는 뜻"이라고 설명했다.

GPU 투자와 함께 해결해야 할 과제로는 전력 확보가 꼽혔다. 수만장의 GPU를 안정적으로 가동하려면 대규모 전력을 24시간 공급할 수 있는 AI 데이터센터가 필요하기 때문이다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 20일 오전 세종특별자치시 정부세종청사에서 열린 '과학기술정보통신부 기자간담회' 에서 취임 1주년 소회를 밝히고 있다.(왼쪽부터 구혁채 제1차관, 배경훈 부총리, 류제명 제2차관, 박인규 과학기술혁신본부장)/제공=과학기술정보통신부

배 부총리는 국내 AI 데이터센터의 전력 수요가 2029년 약 8.4기가와트(GW), 2035년에는 15GW 이상으로 늘어날 것으로 전망했다.

그는 "대규모 AI 데이터센터 운영에 필요한 전력을 확보하려면 원전을 확대하고 재생에너지 공급도 대폭 늘려야 한다"며 "액화천연가스(LNG)까지 모든 선택지를 열어놓고 검토할 필요가 있다"고 말했다.

정부는 장기적으로 소형모듈원전(SMR)을 AI 데이터센터의 전력원으로 활용하는 방안도 추진할 계획이다. 2035년까지 경수로형 i-SMR 기술을 확보한다는 목표를 세우고 상용화 시점을 최대한 앞당기는 방안을 논의하고 있다.

한편 정부는 프론티어 모델 개발과 별도로 보안 특화 AI 모델도 추진한다. 대규모 GPU 투자가 필요한 범용 프론티어 모델을 당장 구축하기 어려운 만큼 기존 AI 모델에 보안 관련 데이터를 추가 학습시켜 시스템의 취약점을 탐지·점검하는 방식이다.

배 부총리는 "연내 개발에 착수해 올해 안에 보안 특화 모델을 공공 분야에 먼저 적용해볼 계획"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com

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신진서, AI 카타고에 첫 패배 안기다 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 세계 최강 프로기사 신진서 9단이 인공지능(AI) 카타고의 벽을 넘었다. 신진서는 19일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 2국에서 바둑 AI 카타고를 상대로 290수 만에 흑 4집 반 승리를 거뒀다. [서울=뉴스핌] 생성형 AI가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트. [그래픽:CHAT GPT] 이로써 신진서는 지난 17일 1국 패배를 설욕하고 승부를 1승 1패 원점으로 돌렸다. 최종 승자는 3국에서 가려진다. 이번 승리는 2점 접바둑으로 치러졌지만 의미가 작지 않다. 신진서는 현존 최고 성능의 바둑 AI로 평가받는 카타고를 공식 대국에서 꺾은 첫 프로기사가 됐다. 카타고는 그동안 프로기사들과의 연습 대국에서 2점 핸디캡을 주고도 압도적인 모습을 보여왔다. 3점으로 버티는 기사도 많지 않았고, 4점을 놓고도 패하는 사례가 있었다. 신진서는 이날 초반부터 두텁게 판을 짜며 자신이 준비한 흐름으로 대국을 끌고 갔다. 신진서는 160수까지 우세를 유지하며 안정적으로 판을 운영했다. 카타고는 중앙에서 전투를 걸며 반격을 시도했지만, 신진서는 침착하게 대응했다. 승부처에서도 흔들리지 않았다. 신진서는 192수와 194수로 카타고를 압박하며 다시 흐름을 가져왔다. 이후 카타고가 재차 중앙에서 변화를 만들었지만, 신진서는 자신의 구상을 지키며 끝내 리드를 내주지 않았다. 10년 전 이세돌 9단은 알파고와 호선 대국에서 역사적인 1승(4패)을 거뒀다. 이후 AI의 기력이 비약적으로 발전한 상황에서 나온 신진서의 2점 접바둑 승리도 인간 기사에게 의미 있는 성과로 평가된다. 신진서는 이번 대국 승리로 승리 수당 5000만원도 확보했다. 대국은 3번기로 진행되며, 신진서가 2승 이상을 거두면 부상으로 제네시스 G90을 받는다. football1229@newspim.com 2026-07-19 15:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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