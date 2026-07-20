배경훈 부총리 "현행 독자 모델 지원으론 최상위 AI 개발 한계"

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배경훈 장관 취임 1주년 기자간담회

프론티어급 AI모델에 GPU 1만장 필요

"예산 3.5조 소요될 것"



[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 세계 최고 수준의 '프론티어급 인공지능(AI) 모델' 자체 개발을 추진하는 가운데, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 "현재와 같은 정부 지원 규모로는 목표를 달성하기 어렵다"고 20일 밝혔다.

배 부총리는 미국과 중국의 AI 패권 경쟁이 심화하는 상황에서 우리나라도 독자적인 AI 경쟁력을 확보해야 한다는 입장을 밝혔다.

배 부총리는 이날 정부세종청사에서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 프론티어 AI 모델 개발에 필요한 재정 지원과 관련해 "현재 한국에서 진행 중인 독자 AI 파운데이션 모델 구축 사업의 지원 수준으로는 달성하기 어렵다"고 말했다.

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 2026.07.20 wideopen@newspim.com

정부가 국내 산업 생태계의 AI 전환을 위한 독자 AI 파운데이션 모델 개발을 본격화하는 가운데 미국과 중국의 AI 경쟁은 갈수록 격화하고 있다.

특히 최근 뛰어난 성능으로 주목받은 미국 AI 기업 앤트로픽의 최신 AI 모델 '미토스'에 대응할 수 있는 최상위 모델 개발에도 나서야 한다는 지적이 나온다. 산업·공공 분야에서 활용할 독자 모델과 함께 글로벌 시장에서 경쟁할 프론티어급 모델도 개발해야 한다는 것이다.

중국에서도 AI 스타트업 문샷AI가 앤트로픽·오픈AI의 모델과 경쟁할 수 있는 멀티모달(Multimodal, 다양한 입력을 동시에 처키하는 AI) AI 모델 '키미 K3'를 내놓으며 모델 개발에 속도를 내고 있다.

배 부총리는 "독자 모델을 통해 한국 산업의 경쟁력을 강화하는 것을 넘어 이제는 한국도 세계 최고 수준의 AI 경쟁력을 갖추기 위해 프론티어 모델에 도전해야 한다"며 "두 가지 전략을 동시에 추진할 필요가 있다"고 강조했다.

문제는 재원이다. 프론티어급 AI 모델 개발에는 막대한 자본과 컴퓨팅 자원이 필요해 정부 차원의 투자 방안이 마련돼야 한다는 것이 배 부총리의 설명이다.

배 부총리는 "프론티어급 모델을 만들기 위해서는 엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU)인 베라 루빈이 약 1만장 필요할 것으로 보인다"며 "현재 가격으로는 구매비만 약 3조5000억원에 달한다"고 말했다.

현재 독자 모델 개발 사업에 참여하는 기업들이 지원받는 GPU는 엔비디아 B200 기준 500~735장 수준인 것으로 알려졌다.

GPU 구매비 외에도 대규모 GPU를 하나의 시스템처럼 가동하기 위한 클러스터와 플랫폼, 냉각시설 등을 구축하려면 추가 비용이 필요하다. 실제 투자 규모는 3조5000억원을 크게 웃돌 수 있다는 의미다.

정부는 현실적인 재원 조달 방안으로 기존 출연금 방식 대신 지분 투자나 특수목적법인(SPC)을 활용하는 '투자형 연구개발(R&D)'을 검토하고 있다.

배 부총리는 "정부가 특정 기업에 대규모 자원을 몰아주는 방식은 여러 문제가 생길 수 있다"며 "과제를 단순히 지원하는 방식이 아니라 정부도 책임을 지고 결과물을 만들어내는 과정에 참여하겠다는 뜻"이라고 설명했다.

GPU 투자와 함께 해결해야 할 과제로는 전력 확보가 꼽혔다. 수만장의 GPU를 안정적으로 가동하려면 대규모 전력을 24시간 공급할 수 있는 AI 데이터센터가 필요하기 때문이다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 20일 오전 세종특별자치시 정부세종청사에서 열린 '과학기술정보통신부 기자간담회' 에서 취임 1주년 소회를 밝히고 있다.(왼쪽부터 구혁채 제1차관, 배경훈 부총리, 류제명 제2차관, 박인규 과학기술혁신본부장)/제공=과학기술정보통신부

배 부총리는 국내 AI 데이터센터의 전력 수요가 2029년 약 8.4기가와트(GW), 2035년에는 15GW 이상으로 늘어날 것으로 전망했다.

그는 "대규모 AI 데이터센터 운영에 필요한 전력을 확보하려면 원전을 확대하고 재생에너지 공급도 대폭 늘려야 한다"며 "액화천연가스(LNG)까지 모든 선택지를 열어놓고 검토할 필요가 있다"고 말했다.

정부는 장기적으로 소형모듈원전(SMR)을 AI 데이터센터의 전력원으로 활용하는 방안도 추진할 계획이다. 2035년까지 경수로형 i-SMR 기술을 확보한다는 목표를 세우고 상용화 시점을 최대한 앞당기는 방안을 논의하고 있다.

한편 정부는 프론티어 모델 개발과 별도로 보안 특화 AI 모델도 추진한다. 대규모 GPU 투자가 필요한 범용 프론티어 모델을 당장 구축하기 어려운 만큼 기존 AI 모델에 보안 관련 데이터를 추가 학습시켜 시스템의 취약점을 탐지·점검하는 방식이다.

배 부총리는 "연내 개발에 착수해 올해 안에 보안 특화 모델을 공공 분야에 먼저 적용해볼 계획"이라고 말했다.

wideopen@newspim.com