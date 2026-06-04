김혜경 여사 "한-프, 문화·예술 통해 가까운 동반자 됐다"

수교 140주년 기념행사 참석

프랑스 참전 희생 감사

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 4일 한국과 프랑스 수교 140주년을 맞아 "140년 전 오늘, 한국과 프랑스는 서로 다른 언어와 문화 그리고 먼 거리를 넘어 서로를 향한 마음의 문을 열었다"며 "이제 양국은 일상 속 교류를 통해 서로를 이해하고 공감하는 가까운 동반자가 됐다"고 강조했다.

김 여사는 이날 서울 덕수궁 석조전에서 열린 '한-프랑스 수교 140주년 기념행사'에 참석해 양국의 오랜 우정과 신뢰를 확인하면서 이같이 말했다.

김혜경 여사가 지난 4월 3일 브리지트 마크롱 프랑스 영부인과 함께 국립중앙박물관을 찾아 외규장각 의궤 전시실에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.03 [사진=청와대]

이날 행사는 1886년 6월 4일 양국이 '조불수호통상조약'을 체결한 지 정확히 140주년이 되는 날을 기념해 마련됐다. 행사에는 김 여사를 비롯해 필립 베르투 주한프랑스대사, 최휘영 문화체육관광부 장관, 허민 국가유산청장, 샤픽 라샤디 주한모로코대사 등 한·프랑스 양국의 정·재계, 문화계 주요 인사와 유럽연합(EU) 회원국 주한대사단 등 80여 명이 참석했다.

특히 '한불 수교 140주년 명예대사'로 위촉된 배우 전지현 씨와 그룹 스트레이 키즈의 멤버 필릭스가 자리를 함께해 눈길을 끌었다.

김 여사는 축사에서 "6·25전쟁 당시 유엔군의 일원으로 참전해 우리의 자유와 평화를 지키기 위해 헌신한 프랑스 청년들의 숭고한 희생을 우리 국민은 오래도록 기억하고 있다"고 깊은 사의를 표했다.

이어 김 여사는 "프랑스 국민들이 K-팝 등 한국의 문화 콘텐츠를 사랑하듯, 우리 국민 역시 빅토르 위고의 문학과 모네, 로댕의 예술을 통해 프랑스의 자유와 창조 정신을 높이 평가한다"고 했다.

김 여사는 또 지난 4월 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부부의 국빈 방한을 언급하며 "양국 간 깊은 우정과 신뢰를 다시 한번 확인했다"며 "오늘 이 자리 역시 문화를 바탕으로 서로의 마음이 이어지고 하나가 되는 소중한 시간이 되기를 기대한다"고 덧붙였다.

베르투 주한프랑스대사는 환영사에서 "지난 4월 마크롱 대통령의 방한을 계기로 양국 관계가 '글로벌 전략적 동반자관계'로 격상됐다"고 평가하며 "안보·국방부터 인공지능(AI), 양자기술 등 첨단기술은 물론 문화·창의산업에 이르기까지 모든 분야에서 협력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 했다.

최 장관도 축사에서 "양국의 신뢰는 이제 순수 예술을 넘어 영화, 도서, 패션 등 다양한 분야의 역동적 협력으로 발전하고 있다"라며 "오는 9월 양국이 공동 의장국으로 개최하는 '뤼미에르 서밋'은 그동안 쌓아온 협력의 결실을 세계에 증명하는 무대가 될 것"이라고 밝혔다.

'뤼미에르 서밋'은 마크롱 대통령의 방한 당시 이 대통령에게 영화와 영상의 미래를 논의하는 행사를 공동 추진하자고 제안해 성사된 행사다. 9월 7일 프랑스에서 개최될 예정이며, 한국과 프랑스 양국 대통령이 공동의장을 맡을 예정이다.

이날 기념행사에서는 세계적인 소프라노이자 대한민국 문화협력 대사인 조수미 씨와 프랑스 출신의 천재 피아니스트 다비드 카두쉬가 협연하는 특별 축하 공연이 펼쳐졌다.

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