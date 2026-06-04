카카오 노조 "엔터프라이즈 임단협 결렬, 경영진 책임 회피 때문"

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경영진 책임 회피 관행 비판…검색조직 복귀 미해결 문제도 지적

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오노조)가 카카오엔터프라이즈의 임금·단체협약 교섭 결렬의 원인으로 경영진의 책임 회피와 고용불안 방치를 지목했다.

카카오지회는 4일 "카카오엔터프라이즈의 핵심 사업인 클라우드에 대해 중장기 비전과 사업 로드맵이 명확하게 제시되지 않고 있다"고 지적했다.

전국화학식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자]

내부 설문조사에서도 리더십의 비전 부족이 주요 문제로 지속적으로 지적돼 왔다는 설명이다.

노조는 카카오엔터프라이즈가 백상엽 전 대표 시절 대규모 투자와 사업 확장 이후 기대에 미치지 못하는 성과를 거두며 경영 위기를 겪었다고 지적했다.

이 과정에서 전체 인원의 절반을 넘는 구조조정이 진행됐고 이후 경영진이 교체됐지만 사업 방향과 성장 전략에 대한 근본적인 해법은 제시되지 못했다는 것이다.

오치문 부지회장은 "사업의 방향은 불분명한데 성과만 요구하는 방식으로는 구성원들의 동력을 만들 수 없다"며 "회사는 왜 이 사업을 지속하는지, 어떤 경쟁력을 확보할 것인지, 구성원들이 어떤 미래를 함께 만들어갈 수 있는지 분명하게 설명해야 한다"고 강조했다.

검색조직 복귀 문제도 1년 이상 해결되지 못하고 있다고 지적했다. 카카오는 당초 검색조직 구성원들의 복귀를 약속했으나 이를 이행하지 않았고 이후 책임이 카카오엔터프라이즈로 넘어갔지만 구체적인 해결책 없이 문제를 장기화하고 있다는 설명이다.

서승욱 지회장은 "현재와 같이 공동체 내 빈자리가 생기기만을 기다리는 방식은 문제 해결이 아니라 사실상 책임 방기"라고 비판했다.

한편 카카오 노조는 오는 10일 4시간 부분 파업과 함께 판교역 광장에서 조합원 1200여명이 참여하는 집회 개최를 예고한 바 있다. 카카오 본사 노조가 파업에 돌입하는 것은 이번이 처음이다.

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