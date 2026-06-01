카카오 노조, 10일 4시간 부분 파업 돌입...투쟁 수위 높인다

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판교역 집회와 부분 파업 병행..."교섭 상황 따라 파업 수위 결정"

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오 노동조합이 오는 10일 부분파업에 돌입한다.

1일 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 4시간 부분 파업에 돌입한다고 밝혔다. 이날은 앞서 카카오 노조가 판교역에서 1200여명이 참여하는 집회를 열겠다고 예고한 날이다.

전국화학식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자]

노조는 입장문을 통해 "카카오지회의 핵심 요구는 명확하다. 지속적인 경영실패로 인한 매각, 분사, 구조조정을 멈추고 고용안정을 확보하는 것"이라며 "또한 잘못된 의사결정으로 고용불안을 야기하고도 압도적인 보상을 독점하는 경영진 중심의 보상체계 개선"이라고 밝혔다.

노조는 "일상 생활에 밀접하게 연결돼 있는 카카오톡을 비롯한 여러 서비스의 중단이나 문제가 발생할 부분에 대한 우려가 큰 것으로 알고 있다"며 "노조는 10일 4시간 부분파업 및 판교 집회를 진행할 예정"이라고 전했다.

이어 "곧바로 전면 파업을 진행하기 보다는 4시간 부분파업을 진행하고 추후 교섭 상황에 따라 파업 수위를 강화할 것"이라고 덧붙였다.

카카오 노사는 지난달 27일 경기지방노동위원회에서 밤늦게까지 조정 협의를 이어갔지만 끝내 합의에 도달하지 못했다.

이에 카카오 본사를 비롯해 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 계열사 노조는 합법적인 쟁의행위가 가능한 상태가 됐다.

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