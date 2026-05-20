[종합] 5개 법인 파업 찬성...카카오 노조, 사측 압박 수위 높인다

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판교역 광장서 투쟁결의대회 개최...경영 쇄신 등 공동 요구안 발표

4개 법인 당장 파업 돌입 가능...카카오 27일 조정 결과에 관심

[판교=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오 노동조합이 경기도 성남시 판교역 광장에 모였다. 이들은 카카오를 상징하는 노란색의 우비를 입고 사측에 성과급제 개선을 요구하며 압박 수위를 높였다.

전국화학식품산업노동조합 카카오지회는 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다.

전국화학식품산업노동조합 카카오지회는 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자]

광장에 모인 조합원들은 '고용불안 성과독점 경영진은 퇴진하라', '성과평가 투명하게 보상구조 개편하라'고 쓰여진 피켓을 들고 한 목소리를 냈다. 카카오지회에 따르면 이날 모인 조합원은 600여명이다.

이날 집회에서 조합원들은 경영 쇄신과 성과급제 개선을 요구했다.

안세진 카카오 조합원은 "대표이사가 성과를 인정 받아 150%의 성과급을 받는데 그러한 성과들을 만든 크루들도 인정을 받아야 한다"며 "우리는 우리가 만들어낸 성과에 대한 정당한 보상을 원한다"고 주장했다.

희망퇴직을 진행 중인 카카오게임즈의 자회사 엑스엘게임즈 노조는 고용 안정을 요구했다.

진창현 엑스엘게임즈 조합원은 "엑스엘게임즈에서 진행 중인 희망퇴직은 구조조정의 끝이 아니라 정리해고로 이어질 수 있는 시작이 될 수 있다"며 "구조조정으로 퇴사가 불안이 되는 현실을 당연하게 받아들일 수 없다"고 비판했다.

성과급제 개선도 촉구했다. 카카오 노사는 교섭에서 성과급에 이견을 보이고 있다. 노조가 10% 이상의 성과급을 요구하고 있다고 알려졌다.

이에 노조는 "노조의 과도한 성과급 요구 때문에 교섭이 파탄난 것처럼 여론을 호도하고 있는데 영업이익 10%는 교섭 과정에서 회사가 제안해 검토됐던 여러 안들 중 하나에 불과하다"는 입장문을 내기도 했다.

문경준 화섬노조 부위원장은 "성과급은 회사가 주는 시혜가 아니다. 우리의 임금이며 원칙이 깨지는 순간 노동은 착취가 된다"며 "합리적 기준에 의한 성과급 마련, 보상 구조 개편을 위해 화섬노조가 함께할 것"이라고 강조했다.

이날 카카오 노조는 공동 요구안을 발표했다. 노조의 요구안은 ▲경영 쇄신과 책임 경영 ▲고용 안정과 공동체 안전망 구축 ▲공정한 성과 보상과 이익 분배 ▲보편적 노동 환경과 복지 체계 구축이다.

전국화학식품산업노동조합 카카오지회는 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자]

카카오 노조는 공동 요구안에 대해 노조 대의원회 의결을 거쳐 사측에 관련 내용을 요청할 계획이다. 노조는 임금 및 단체협약(임단협)과 별도로 공동 요구안에 대한 교섭을 진행한다는 방침이다.

이날 카카오 노조는 5개 법인 노조의 파업 찬반 투표 진행 결과 5개 법인 모두 가결됐다고 밝혔다.

5개 법인은 경기지방노동위원회에 조정을 신청한 카카오, 카카오엔터프라이즈, 카카오페이, 디케이테크인, 엑스엘게임즈다.

이 중 카카오는 조정 기일이 연기되며 오는 27일 조정이 예정돼 있다. 나머지 4개 법인은 모두 조정 중지 결정이 내려져 당장이라도 파업이 가능하다.

카카오 노조는 오는 27일 조정 기일 결과에 따라 투쟁 계획을 세울 것으로 전망된다.

서승욱 카카오지회 지회장은 이날 결의대회 이후 취재진과 만나 "쟁의 찬반 투표가 5개 법인에서 모두 이뤄졌고 가결됐다"며 "2차 조정이 결렬되면 파업 가능성에 대해서는 투쟁 계획을 짜 나갈 것"이라고 밝혔다.

성과급제에 대해 서 지회장은 "몇 퍼센트를 받는다는 것으로 쟁점이 좁혀진 상태가 아니다"라며 "재원 규모도 중요하지만 그 재원을 어떤 구성으로 할지 논의가 필요한 부분"이라고 설명했다.

전국화학식품산업노동조합 카카오지회는 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자]

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