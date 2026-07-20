24개국 바이어 55개사 한국 온다…농식품부, K-농기자재 500건 수출상담

AI 핵심 요약beta
- 농림축산식품부가 21일 K-농기자재 수출상담회를 개최했다
- 24개국 바이어 55개사와 국내 기업 76개사가 500여건 일대일 수출 상담을 진행했다
- 사전 매칭 시스템과 후속 상담 지원으로 계약 성사율을 높이고 추가 상담회도 추진한다
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동남아·신흥시장 수출 확대 지원
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 해외 바이어를 초청해 K-농기자재 수출 확대에 나선다. 동남아와 신흥 농업시장을 중심으로 500건 이상의 수출 상담을 진행하고, 맞춤형 사전 매칭을 추진해 실제 계약 성사율을 높인다는 계획이다.
농림축산식품부는 오는 21일 서울 드래곤시티호텔에서 '2026년 농기자재 해외 구매업체(바이어) 초청 수출상담회(K-AgroEX)'를 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 상담회에는 베트남과 인도네시아, 인도, 태국 등 24개국 해외 바이어 55개사와 국내 농기자재 수출기업 76개사가 참가한다. 농기계와 시설자재, 친환경 농자재, 비료, 농약, 사료, 동물용의약품, 종자 분야 기업이 참여해 총 500여건의 일대일 수출 상담을 진행할 예정이다.
농식품부는 거래 이력과 재무 안정성, 유통 계획 등을 종합적으로 평가해 구매 의지가 높은 해외 바이어를 선정했다. 동남아와 신흥 농업시장 중심으로 실수요 바이어를 집중 초청하고, 중동과 아프리카 시장은 신규 수출 거점 확보를 목표로 권역별 바이어를 배치했다.
이번 행사에는 기업이 사전에 바이어 정보를 확인할 수 있는 디렉토리북 기반 사전 매칭 시스템도 처음 도입했다. 국내 기업과 해외 바이어가 서로의 정보를 미리 검토한 뒤 상담을 진행하도록 해 상담 효율성과 실제 계약 가능성을 높였다는 설명이다.
농식품부는 상담회 이후에도 후속 상담을 지원해 계약 체결을 뒷받침할 계획이다. 오는 11월에는 '대한민국국제기계박람회'와 하반기 'BKF+ 수출상담회'와 연계해 농기계, 시설자재, 비료 등을 중심으로 해외 바이어 초청 상담회를 추가 개최할 예정이다.
지난해 농식품부는 바이어 초청 수출상담회 3회를 통해 총 7490만달러 규모의 상담과 1670만달러 규모의 현장 계약·업무협약(MOU) 성과를 거뒀다.
이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 "이번 수출상담회가 국내 기업과 해외 바이어 간 실질적인 비즈니스 협력의 장이 돼 수출 확대의 계기가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 현장 수요를 반영한 맞춤형 지원을 강화하고, 농기자재 기업의 글로벌 시장 진출을 위한 다양한 지원을 확대해 나가겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com