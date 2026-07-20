방치된 반지하 주택이 공유 창고로...SH, 9월까지 10곳 개소

AI 핵심 요약beta
- 서울주택도시개발공사가 20일 반지하를 공유창고 '쉐어'로 운영하기 시작했다
- 서초·성북·관악구 매입임대 반지하 28호를 민간과 협업해 생활지원 창고로 전환했다
- 스마트폰 앱 기반 무인 시스템으로 운영하며 성과 분석 후 수요 지역 중심 확대를 검토한다
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이달 서초구 시작 9월까지 10곳 개소
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 방치된 매입임대주택 반지하 공간을 공유 창고로 조성하는 '쉐어' 서비스를 이달부터 시작한다고 20일 밝혔다.
이번 사업은 방치된 반지하 공간을 지역 주민을 위한 생활 지원 공간으로 전환하기 위해 추진됐다. 수납 공간이 부족한 인근 주민들이 저렴한 비용으로 짐 보관 서비스를 이용하도록 돕는다.
SH는 민간 공유 창고 운영사인 '미니창고 다락'과 협업했다. SH는 공간과 시설을 제공하고, 민간 운영사는 시스템 운영과 이용자 관리를 맡는 민관 협력 방식이다.
사업 대상지는 서초구, 성북구, 관악구 매입임대주택 반지하 28호다.
SH는 이달 서초구를 시작으로 9월까지 총 10개 지점을 순차적으로 열 계획이다. 대상지는 수납공간이 부족한 주택이 밀집해 짐 보관 수요가 높은 지역을 우선 선정했다.
공유 창고 브랜드는 '쉐어(SH:ARE)'로 공간을 공유하는 서비스라는 의미와 함께 SH가 더 나은 주거 환경을 제공하겠다는 뜻을 담고 있다.
쉐어는 정보통신기술 기반 무인 시스템으로 운영되며 스마트폰 앱을 통해 예약, 결제, 출입 관리가 가능하다. 적정 수준 습도 관리 기능과 폐쇄회로(CC)TV 등 보안 장치를 적용해 누구나 안심하고 이용할 수 있다.
SH는 향후 공유 창고 사업 운영 성과를 분석한 뒤 수요 높은 지역을 중심으로 사업 확대 여부를 검토할 방침이다.
황상하 SH 사장은 "이번 사업은 주거용으로 활용하기 어려워 비어 있던 반지하 공간을 주민 생활 편의를 높이는 실용적인 시설로 전환한 사례"라며 "앞으로 공사가 보유한 유휴 공간을 적극 활용해 시민 체감도가 높은 생활밀착형 사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com