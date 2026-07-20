새마을금고중앙회, 임직원 대상 정보보호 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고중앙회가 15일 임직원 대상 정보보호 출근길 캠페인을 진행했다
- 황길현 전무 등은 홍보물과 QR코드 교육 영상으로 생활 속 보안 실천을 독려했다
- 중앙회는 이번 캠페인을 계기로 임직원 정보보호 인식 제고와 보안 문화 확산을 약속했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회는 지난 15일 서울 강남구 중앙회 본부에서 임직원의 정보보호 인식을 높이기 위한 출근길 캠페인을 진행했다고 20일 밝혔다.
이번 캠페인은 '정보는 소중하게, 보안은 철저하게'를 슬로건으로 생활 속 보안 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
황길현 새마을금고중앙회 전무이사와 김정아 정보보호부문장 등은 출근하는 임직원들에게 홍보물을 전달하며 정보보호의 중요성을 알렸다.
홍보물에는 정보보호 교육 영상으로 연결되는 QR코드를 담아 임직원들의 참여를 유도했다. 같은 날 전국 지역본부에서도 캠페인을 진행했다.
새마을금고중앙회 관계자는 "이번 캠페인이 임직원의 정보보호 인식을 높이는 계기가 되길 바란다"며 "생활 속 작은 실천이 조직의 보안 문화로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com