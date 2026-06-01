카카오 노조, '사상 첫 파업' 예고...10일 '4시간 부분파업'

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노조, 부분 파업 후 교섭 상황 따라 파업 수위 결정



[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오의 사상 첫 파업이 현실화되고 있다. 오는 10일 4시간 부분 파업과 함께 판교역에서 대규모 집회가 예고됐다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 4시간 부분 파업에 돌입한다고 1일 밝혔다. 카카오 본사 노조가 파업에 돌입하는 것은 이번이 처음이다.

전국화학식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자]

앞서 카카오 노사는 지난달 27일 경기지방노동위원회에서 밤늦게까지 조정 협의를 이어갔지만 합의에 도달하지 못했다. 이에 카카오 본사를 비롯해 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 계열사 노조는 합법적인 쟁의행위가 가능한 상태가 됐다.

카카오 노조는 입장문을 통해 "카카오지회의 핵심 요구는 명확하다. 지속적인 경영실패로 인한 매각, 분사, 구조조정을 멈추고 고용안정을 확보하는 것"이라며 "또한 잘못된 의사결정으로 고용불안을 야기하고도 압도적인 보상을 독점하는 경영진 중심의 보상체계 개선"이라고 밝혔다.

카카오 및 계열사 노조는 지난달 20일 경기도 성남시 판교역에서 개최된 집회에서 공동 요구안을 발표한 바 있다.

노조의 공동 요구안은 ▲경영 쇄신과 책임 경영 ▲고용 안정과 공동체 안전망 구축 ▲공정한 성과 보상과 이익 분배 ▲보편적 노동 환경과 복지 체계 구축이다.

노조는 "일상 생활에 밀접하게 연결돼 있는 카카오톡을 비롯한 여러 서비스의 중단이나 문제가 발생할 부분에 대한 우려가 큰 것으로 알고 있다. 10일 4시간 부분파업 및 판교 집회를 진행할 예정"이라며 "곧바로 전면 파업을 진행하기 보다는 부분파업을 진행하고 추후 교섭 상황에 따라 파업 수위를 강화할 것"이라고 강조했다.

앞서 카카오 노조는 오는 10일 판교역에서 조합원 1200여명이 참여하는 집회를 개최하겠다고 예고한 바 있다. 노조는 판교역과 유스페이스 일대를 중심으로 행진을 진행하겠다고 경찰에 신고했다.

이에 오는 10일은 카카오 노조의 부분 파업과 함께 판교역 집회가 동시에 진행될 예정이다.

정신아 카카오 대표 [사진 = 뉴스핌DB]

정신아 카카오 대표는 지난달 28일 사내 공지를 통해 장기화된 노사 갈등으로 구성원들의 불안과 혼란이 커진 데 대해 사과한 바 있다.

정 대표는 노사 간 입장 차가 남아 있지만 같은 방향을 향해 가야 하는 조직이라며 대화를 통해 갈등을 풀어가겠다고 강조했다.

조직 개편 가능성도 함께 언급했다. 카카오는 기존 프로덕트 조직을 카카오톡과 비즈니스 부문으로 이원화하고 분산돼 있던 디자인 조직은 통합하기로 했다. 또 카카오톡 조직 안에 '유저 퍼스트(User First) TF'를 신설해 이용자 소통과 서비스 완성도 개선에 집중할 계획이다.

카카오 측은 입장문을 통해 "현재 카카오는 막대한 자본력을 가진 글로벌 AI 빅테크들과 경쟁하고 있다. 생존과 미래를 위해 모든 역량을 집중해야 하는 때"라며 "안팎의 어려움을 넘어 주주 및 이용자 여러분의 신뢰를 지켜내기 위한 과정에 노사가 따로일 수 없다. 마지막까지 대화의 길을 열어두고 주주, 파트너 및 이해관계자분들께 영향이 가지 않도록 최선의 노력을 다하겠다"라고 밝혔다.

origin@newspim.com