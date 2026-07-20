장동혁 "李대통령, 수해·화재·민생보다 민주당 기탁금이 급한가"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 20일 이재명 대통령의 여당 당무 개입을 비판했다
- 장 대표는 수해·화재·주가 폭락·부동산 민심 외면하고 민주당 전대 기탁금에 매달린다고 지적했다
- 골프 논란과 여당 경선 참견을 거론하며 대통령은 민생·안보 챙기고 불필요한 당무 개입을 중단하라 했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 20일 이재명 대통령을 향해 "수해와 화재, 주가 폭락과 부동산 민심보다 민주당 전당대회 기탁금 문제가 더 급한가"라며 여당 당무 개입 논란을 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "그럴 시간 있으면 국민부터 챙기는 것이 대통령의 책무 아닌가"라며 이같이 밝혔다.
장 대표는 "많은 사람이 비판하면 스스로 한 번 돌아볼 법도 한데 도무지 그런 생각은 하지 않는다"며 "공당이 당직선거와 공직선거를 구분하지 못한다고 하는데, 대통령이 뭐가 급한지도 구분하지 못하는 것은 괜찮은가"라고 지적했다.
이어 "주말에 전국에 수해가 났고 인천 쿠팡 물류센터 화재는 아직도 잡히지 않았다"며 "주민 대피령으로 200세대 가까이 대피소 생활 중"이라고 말했다.
또 "연휴 직전 주가는 폭락했고 부동산 민심은 폭발 직전"이라며 "민주당 전당대회 기탁금 문제가 이런 일들보다 급한가"라고 반문했다.
장 대표는 이 대통령의 골프 논란도 재차 거론했다. 그는 "당무 개입 비판에는 후다닥 대답하면서 왜 골프를 쳤느냐는 질문에는 답하지 못한다"며 "'죄송하다'는 한마디가 그렇게 어려운가"라고 비판했다.
그러면서 "그런 역량으로는 국정을 감당하기 어렵다고 했는데 그대로 대답을 돌려드린다"며 "그런 역량과 자세, 마음가짐으로는 대통령직을 감당하기 어렵다"고 했다.
장 대표는 "대통령이 할 일은 민생과 안보를 챙기는 것"이라며 "대통령이 하지 말아야 할 일은 불필요한 여당 경선 참견"이라고 강조했다.
oneway@newspim.com