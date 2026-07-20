한국~알제리 직항길 열린다…여객·화물 주4회 운수권 합의

AI 핵심 요약beta
- 국토부가 20일 한·알제리 직항 개설에 합의했다.
- 양국은 여객·화물 운수권을 주4회로 설정했다.
- 지방공항 포함 모든 공항을 오가게 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아프리카·지중해 인접국 환승 수요 유입 기대
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2009년 항공협정 발효 이후 실제 취항으로 이어지지 못했던 한국과 알제리 간 항공노선이 개설될 전망이다.
20일 국토교통부는 지난 7일 알제리 알제에서 열린 한·알제리 항공회담에서 양국 간 직항노선 개설과 운수권 설정에 합의했다고 밝혔다.
한·알제리 항공협정은 2005년 1월 체결돼 2009년 7월 발효됐다. 세부적인 운수권 설정 협의가 진행되지 않아 실제 취항으로 이어지지 못했다.
현재 한국과 아프리카를 잇는 직항노선은 인천~아디스아바바 노선이 유일하다. 아프리카의 성장 잠재력과 대륙 간 이동 수요에 비해 항공 공급 기반이 부족한 구조였다.
이번 항공회담에서 양국 대표단은 여객·화물 공용 운수권을 주4회로 설정하는 데 합의했다. 출·도착 공항은 지방공항을 포함해 양국의 모든 공항을 이용할 수 있도록 했다.
이소영 국토부 항공정책관은 "이번 회담은 알제리뿐만 아니라 아프리카 전체와 일부 지중해 인접 국가의 환승 수요까지 흡수해 우리나라로 유입할 수 있는 새로운 항공 연결망을 구축한 데 의의가 있다"며 "향후 실제 정기노선 개설로 이어져 이용객 편의가 증진될 수 있도록 양국 소속 항공사들의 취항을 적극 독려·지원해 나가겠다"고 말했다.
Q. 한국과 알제리 간 항공노선은 언제 개설되나요?
A. 양국이 직항노선 개설과 운수권 설정에 합의했지만 구체적인 취항 시점은 아직 정해지지 않았습니다. 실제 정기노선 개설을 위해서는 양국 항공사의 취항 결정과 관련 절차가 남아 있습니다.
Q. 한·알제리 항공협정이 발효됐는데도 실제 취항이 이뤄지지 않은 이유는 무엇인가요?
A. 한·알제리 항공협정은 2009년 7월 발효됐지만 세부적인 운수권 설정 협의가 진행되지 않아 실제 노선 개설로 이어지지 못했습니다.
Q. 양국 항공사는 일주일에 몇 차례 운항할 수 있나요?
A. 양국 대표단은 여객과 화물에 공통으로 적용되는 운수권을 주4회로 설정하는 데 합의했습니다.
Q. 직항노선은 인천공항과 알제공항만 이용할 수 있나요?
A. 아닙니다. 지방공항을 포함해 한국과 알제리의 모든 공항을 출·도착 공항으로 이용할 수 있도록 합의했습니다.
Q. 한·알제리 직항노선 개설로 어떤 효과가 기대되나요?
A. 알제리와의 이동 편의가 높아지는 것은 물론 아프리카와 일부 지중해 인접 국가의 환승 수요를 한국으로 유입할 수 있는 새로운 항공 연결망이 마련될 것으로 기대됩니다.
chulsoofriend@newspim.com