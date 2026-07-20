병무청, 협업으로 병역·복지 사각지대 줄인다

AI 핵심 요약beta
- 병무청이 6월 경제적 어려운 청년 병역의무자에 병역감면과 복지서비스 연계 지원을 시작했다
- 병무청은 생계곤란 병역감면 신청자의 소득·재산을 분석해 지자체와 협업으로 맞춤형 복지패키지를 제공한다
- 병무청은 연간 300여 명 복지지원을 예상하며 청년이 병역과 복지에서 필요한 제도 안내를 놓치지 않도록 협력을 강화하겠다고 밝혔다
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생계곤란 병역감면 신청자, 가구별 맞춤형 복지패키지로 연간 300명 지원
홍소영 청장 "청년 누구도 병역·복지 지원에서 소외되지 않게 하겠다"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 경제적 어려움을 겪는 청년 병역의무자들이 병역감면과 복지서비스를 한 번에 연계 지원받을 수 있는 양방향 협업체계가 6월부터 가동에 들어갔다.
병무청이 보건복지부, 한국사회보장정보원과 손잡고 병무청과 지방자치단체를 직접 잇는 양방향 연계체계를 구축해 6월부터 운영에 돌입했다. 이번 체계는 병역이행 과정에서 경제적 어려움을 겪는 청년들이 병역감면 제도와 복지서비스를 동시에 지원받을 수 있도록 설계됐다.
병무청은 생계곤란 병역감면 신청자의 가구환경, 소득·재산 등을 확인해 개인별 상황에 맞는 복지서비스를 사회보장정보시스템을 통해 지자체에 의뢰한다. 지자체도 복지상담 과정에서 생계곤란 병역감면 상담이 필요한 대상을 확인하면 병무청에 즉시 연결할 수 있는 기반이 마련됐다.
병무청은 생계곤란 병역감면 신청자를 유형별로 분류해 육아·교육, 노인·장애 등 필요한 서비스를 묶은 맞춤형 복지패키지를 매칭하고 있으며, 이를 통해 연간 300여 명이 복지지원을 받을 것으로 보고 있다.
그동안 제도나 신청 방법을 몰라 지원을 제때 받지 못하던 사례를 줄이고, 청년들이 필요한 제도를 놓치지 않고 안내받도록 병무청과 지자체가 상호 발굴·의뢰에 나선다는 설명이다.
홍소영 병무청장은 "경제적으로 어려운 시기에 놓인 청년들이 병역과 복지 하나에서도 필요한 지원을 받지 못하는 일이 없도록 관계기관과의 협력을 강화하겠다"며 "국민이 삶에서 실제로 체감할 수 있는 따뜻한 병무 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com