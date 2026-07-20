조정숙 스마트에너지 대표, 지재처 '올해의 여성발명왕' 수상

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- 지식재산처가 18일 세계여성발명대회에서 조정숙 대표에게 그랑프리를 수여했다.
- 조 대표의 태양광 LED 교통안전 시설물은 도로 경계를 선명히 표시하고 스마트 교통 인프라 활용성을 높였다고 평가받았다.
- 이번 대회에는 21개국 591점이 출품돼 역대 최대 규모로 열렸고 다양한 분야 여성 발명품이 선보였다.
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'태양광 LED 교통안전 기술' 최고상 수상
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 태양광 LED와 교통정보 송수신 기술을 결합한 스마트 교통안전 시설물을 개발한 조정숙 스마트에너지 대표가 올해 '여성발명왕'에 선정됐다.
지식재산처는 지난 16일부터 18일까지 서울 코엑스 더플라츠에서 열린 '2026 여성발명왕 엑스포'를 마무리하고, 제19회 대한민국 세계여성발명대회 최고상인 그랑프리(최우수상)를 조정숙 대표에게 수여했다고 20일 밝혔다.
이번 행사는 여성발명품 박람회와 통합 개최됐다. 21개국에서 591점의 발명품이 출품돼 역대 최대 규모를 기록했다.
그랑프리를 받은 '지능형 교통정보 송수신용 솔라 델리네이터(시선유도표지)'는 태양광 LED와 교통정보 송수신 센서를 결합한 스마트 교통안전 시설물이다. 차량 전조등 반사에 의존하던 기존 제품의 한계를 개선해 다양한 환경에서도 도로 경계를 선명하게 표시할 수 있고, 스마트 교통 인프라 활용 가능성을 높였다는 평가를 받았다.
우수상(세미그랑프리)은 ▲김미경 이엘산업 대표의 '경계블록 담수조' ▲이미남 와이에이치라이프 대표의 '신발 삽입용 지지구' ▲마티야쿠보바 파라하트(우즈베키스탄)씨의 '배관용 수분 함량 측정기' ▲황중산(대만)씨의 '생분해성 PP 플랫폼' ▲파리야 토르크(뉴질랜드)씨의 '피막 형성 액상 반창고 시스템'이 수상했다.
이번 대회에는 리빙과 뷰티, 산업, 테크 등 다양한 분야의 여성 발명품이 출품됐다. 이 자리에서 국내외 여성 발명인들은 다양한 혁신 기술과 아이디어를 선보였다.
김기범 지재처 특허심판원장은 "앞으로도 여성 발명인들의 우수한 발명이 특허와 사업화로 연결되고, 해외 시장 진출까지 확대될 수 있도록 관련 지원을 지속적으로 강화해 가겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com