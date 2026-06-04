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롤스로이스, 스펙터 시리즈 II 공개…최대 628km 주행

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  • 롤스로이스모터카가 4일 순수전기 쿠페 스펙터 시리즈 II와 고성능 블랙 배지 모델을 공개했다
  • 신형은 배터리 재설계로 주행거리 628km, 충전시간 단축과 구동계 개선을 통해 성능을 높였다
  • 블랙 배지는 500kW·1100Nm 성능과 고급 비스포크·신규 외장·인테리어 옵션으로 초호화 전기차 이미지를 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

배터리 기술 개선으로 주행거리 18% 향상
블랙 배지 모델은 500kW 최고출력

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 롤스로이스모터카가 4일 순수전기 쿠페 '스펙터'의 신형 모델 '스펙터 시리즈 II'와 고성능 버전인 '블랙 배지 스펙터 시리즈 II'를 공개했다.

재설계된 배터리 셀 기술을 적용한 스펙터 시리즈 II는 WLTP 기준 1회 충전 주행거리가 기존 대비 18% 향상된 628km에 달한다. 충전 시간은 14% 단축됐으며, 구동계를 재조정해 응답성과 제어 성능을 개선했다.

블랙 배지 스펙터 시리즈 II는 최고출력 500kW, 최대토크 1100Nm을 발휘하며 롤스로이스 역사상 가장 강력한 모델이 됐다.

비스포크 옵션이 확대됐다. 항공 계기판에서 영감을 받은 신규 시계 디자인이 전용 캐비닛에 탑재되며, 블랙 배지 모델에는 새로운 '아이스드 블랙' 외장 디테일이 적용된다. 새로운 인테리어 옵션인 '듀얼리티 트윈'과 '플레이스드 퍼포레이션'이 추가됐다.

'듀얼리티 트윈'은 대나무에서 추출한 레이온 소재 직물로, 최대 260만개의 스티치와 약 16km의 실을 사용해 제작된다. 완성까지 최대 25시간이 소요되며, 라일락·초콜릿·블랙·세이지 색상으로 제공된다. 고객은 50가지 이상의 실 색상 중 선택해 자수를 넣을 수 있다.

롤스로이스 스펙터 시리즈 II [사진=롤스로이스모터카]

'플레이스드 퍼포레이션' 가죽은 달빛 아래 구름의 실루엣에서 영감을 받았으며, 앞·뒷좌석의 어깨와 헤드레스트 영역에 총 7만8138개의 천공이 배치된다. 일루미네이티드 도어까지 확장할 경우 밤하늘 사이로 별빛이 스며드는 듯한 분위기를 연출한다.

신규 외장 색상 '에테리얼 블루'가 추가됐으며, 새로운 23인치 단조 알로이 휠은 다면적인 멀티 스포크 디자인으로 각도에 따라 빛을 섬세하게 반사한다. 2.5mm의 예리한 곡률 반경을 구현하는 정밀 단조 공정을 거쳐 제작되며, 각 휠은 최대 6시간에 걸쳐 수작업으로 마감된다.

대시보드 전면에는 롤스로이스 본사가 위치한 굿우드 인근 사우스 다운스 지역의 안개에서 영감을 받은 일루미네이티드 페시아가 적용됐다. 8108개의 픽셀 형태 조명이 물결 패턴을 구현한다. 고광택 '브린들드 월넛' 베니어는 월넛 목재와 유칼립투스 섬유를 결합해 '타이거 스트라이프' 패턴을 구현했다.

블랙 배지 모델에는 새로운 '아이스드 블랙 외장 디테일' 옵션이 추가됐다. 차량 외부의 주요 광택 장식을 무광 블랙 마감으로 변경해 강렬하면서도 세련된 존재감을 완성할 수 있다. 이 마감은 그릴 테두리, 사이드 프레임 장식, 범퍼 인서트, 더블 R 배지 주변부, 도어 핸들, 환희의 여신상 등에 적용된다.

블랙 배지 전용 신규 휠도 추가됐다. 오픈 스포크 디자인으로 고성능 브레이크 시스템을 더욱 돋보이게 했으며, 휠 가장자리까지 확장된 광택 링이 7-스포크 구조의 직경을 시각적으로 강조한다. 블랙 배지 모델 최초로 '아이스드 매트 블랙' 마감으로도 제공되며, 특수 고온 경화 공정을 통해 완성됐다.

스펙터는 2022년 출시 이후 초호화 전기차 시장에서 롤스로이스의 방향성을 보여주는 모델로 자리잡았다. 롤스로이스가 분석한 고객 사용 패턴에 따르면 스펙터는 평균 7대 규모의 차량 컬렉션에서 두 번째 롤스로이스로 보유되는 경우가 많으나 운행 빈도는 비교적 높다. 연간 평균 주행거리는 약 6500km로 개인적인 드라이빙을 위해 사용되는 비율이 높고 대부분 자택에서 충전된다.

 

y2kid@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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