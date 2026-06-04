벤틀리, 신형 플라잉스퍼 공개…제로 3.7초·최고속도 307km/h

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64년 만에 싱글 헤드램프 적용, 최고출력 680마력

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 벤틀리모터스가 4일 신형 럭셔리 세단 '더 뉴 플라잉스퍼'를 공개했다. 64년 만에 싱글 헤드램프를 적용하고 현대적인 디자인으로 단장했다.

신형 플라잉스퍼는 2024년부터 적용된 하이브리드 파워트레인을 기반으로 한다. 라디에이터 그릴을 범퍼와 일체형으로 새롭게 디자인했으며, 트렁크 리드와 리어 램프를 정제했다. 프론트 펜더는 기존의 윙 벤트 디테일을 제거하고 매끄럽게 다듬었다. 후면부에는 차체 색상의 번호판 서라운드를 적용했고, 새로운 22인치 휠 디자인을 제공한다.

벤틀리 4도어 세단에 싱글 헤드램프가 적용된 것은 1962년 이후 처음이다. 싱글 헤드램프는 모델에 따라 두 가지 형태로 제공되며, 컨티넨탈 GT와 통일된 정체성을 구현했다.

내부는 모델별로 5가지 시트 사양을 제공한다. 각 시트는 12시간의 수작업 공정을 거쳐 완성되며, 플루티드 또는 퀼티드 인서트를 적용해 안락함을 구현했다.

신형 플라잉스퍼 S는 역대 가장 강력한 성능을 갖춘 스포츠 모델이다. 하이 퍼포먼스 하이브리드 파워트레인은 최고출력 680마력, 최대토크 94.8kg·m를 발휘하며 이전 세대 대비 약 20% 향상됐다. 정지 상태에서 시속 100km까지(제로백) 3.7초 만에 가속하고 최고속도는 307km/h에 달한다.

벤틀리 퍼포먼스 액티브 섀시는 액티브 사륜구동 시스템, 트윈 밸브 댐퍼, 토크 벡터링, 액티브 안티 롤 컨트롤 시스템 및 차세대 ESC 제어 소프트웨어를 포함한다. 플라잉스퍼 S 사상 처음으로 전자식 리미티드 슬립 디퍼렌셜(e-LSD)을 탑재했다.

벤틀리 더 뉴 플라잉스퍼 S [사진=벤틀리모터스]

플라잉스퍼 S의 외관은 고광택 블랙 매트릭스 그릴과 블랙 컬러의 벤틀리 윙 엠블럼, 다크 틴트 풀 LED 매트릭스 헤드램프 등으로 강렬한 존재감을 드러낸다.

벤틀리는 신형 플라잉스퍼를 위해 '더 비르투오소 컬렉션'도 선보인다. 이 모델에는 벤틀리 코치빌트 모델 바투르를 위해 개발된 '네임 포 뮬리너' 오디오 시스템이 탑재된다. 네임과의 15년 이상 파트너십을 통해 개발된 이 시스템은 총 21개의 스피커로 구성되며, 포칼의 플래그십 기술을 바탕으로 한다.

스피커에는 특허 받은 일체형 'M'자형 콘을 적용했다. 이는 강성, 경량성, 댐핑을 결합해 왜곡률이 낮고 선형적인 주파수 응답을 구현한다.

신형 플라잉스퍼는 영국 크루에 위치한 벤틀리 드림 팩토리에서 수작업으로 생산된다. 2027년 상반기 한국 시장에서 고객 인도가 시작될 예정이며, 현재 고객 주문을 접수 중이다.

y2kid@newspim.com