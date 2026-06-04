[코인 시황] 비트코인 일시 6만2000달러 붕괴…ETF 유출·강제청산에 암호화폐 시장 급락

13거래일 연속 美 현물 ETF 자금 이탈

AI·금·IPO로 유동성 이동…"모멘텀 거래 상실"

이더리움 1800달러 하회, 비트마인 평가손실 89억달러 추산

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 4일 일시 6만2000달러 아래로 급락하며 암호화폐 시장 전반의 매도세가 확산되고 있다. 레버리지 포지션 강제 청산과 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF) 자금 유출, 투자자들의 인공지능(AI)·금·IPO 등 다른 테마로의 자금 이동이 맞물리면서 비트코인은 수개월 만에 가장 가파른 조정을 겪고 있다.

비트코인은 이날 오전 한때 6만2000달러를 밑돌았다. 코인데스크 데이터에 따르면 비트코인은 이번 주에만 14% 이상 하락했고, 최근 4주간 낙폭은 21%에 달했다. 가격은 지난 2월 이후 최저 수준인 6만3000달러 안팎까지 밀렸다.

한국 시간 오후 6시 30분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 6% 하락한 6만2862달러에 거래되고 있다. 같은 시간 이더리움(ETH)은 6.7% 내린 1747달러에 거래되고 있다. 솔라나(SOL), XRP, 하이퍼리퀴드(HYPE) 등 주요 알트코인도 6% 이상 내리고 있다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, koinwon@newspim.com

◆ 13거래일 연속 美 현물 ETF 자금 이탈

급락 과정에서 레버리지 청산도 대거 발생했다. 코인글래스에 따르면 지난 24시간 동안 암호화폐 시장 전반에서 15억달러(2조3000억원)가 넘는 포지션이 청산됐고, 20만8000명 이상의 트레이더가 손실을 입었다. 이 가운데 비트코인 관련 청산 규모는 8억달러를 넘었고, 이더리움은 3억8600만달러 규모의 손실을 기록했다.

시장 불안은 변동성 지표에도 반영됐다. 투자자들의 하방 위험 헤지 수요가 커지면서 비트코인 30일 만기 내재 변동성 지수(BVIV)는 53.17까지 상승했다. 이는 지난 4월 2일 이후 가장 높은 수준이다.

기관 수요 약화도 매도세를 키우고 있다. 미국 현물 비트코인 ETF에서는 13거래일 연속 자금이 빠져나갔다. 소소밸류(SoSoValue)에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF에서는 3일 하루에만 3억9660만달러가 순유출됐고, 5월 중순 이후 누적 유출 규모는 43억7000만달러로 늘었다.

전체 미국 현물 비트코인 ETF 순자산은 5월 15일 1042억9000만달러에서 3일 기준 828억3000만달러로 줄었다.

이더리움, 솔라나, XRP ETF도 자금 유출 흐름에 동참했다. 이더리움 ETF에서는 하루 동안 5294만달러가 순유출됐고, 이 가운데 블랙록의 아이셰어스 이더리움 트러스트(ETHA)가 5158만달러를 차지했다. 솔라나 ETF에서는 1274만달러, XRP ETF에서는 534만달러가 각각 빠져나갔다.

다만 하이퍼리퀴드(HYPE) 관련 ETF는 예외적인 강세를 보였다. 21셰어스 하이퍼리퀴드 ETF(THYP)는 이날도 299만달러가 순유입됐으며, 5월 12일 출시 이후 누적 순유입 규모는 1억3951만달러로 늘었다. 하이퍼리퀴드 토큰은 이날 대부분의 암호화폐가 하락하는 가운데 3.45% 상승한 73.39달러를 기록했다.

씨티는 현물 비트코인 ETF 자금 흐름이 비트코인 주간 가격 변동의 약 45%를 설명한다며, ETF 흐름을 투자자 채택 정도를 보여주는 핵심 지표로 평가했다. 씨티는 ETF 자금 유출이 이어지고 미국 암호화폐 시장 구조 법안 논의가 교착 상태에 머무는 한 투자심리는 당분간 부진할 수 있다고 전망했다.

◆ AI·금·IPO로 유동성 이동…"모멘텀 거래 상실"

시장에서는 이번 하락이 단순히 기관 수요 둔화나 마이클 세일러의 스트래티지(MSTR) 비트코인 매도 때문만은 아니라는 분석도 나온다. 찰스 슈왑의 디지털 자산 리서치 및 전략 책임자인 짐 페라이올리는 비트코인의 가장 큰 문제는 "모멘텀 거래를 잃고 있다는 점"이라고 진단했다.

그는 암호화폐 투자자들이 본질적 가치보다 모멘텀을 따라 움직이는 경향이 강하다며, 현재 자금은 비트코인보다 금, 인공지능(AI) 관련 주식, 기업공개(IPO) 등 다른 인기 테마로 이동하고 있다고 설명했다. 페라이올리는 "암호화폐 투자자들은 역사적으로 모멘텀이 있는 곳으로 이동해 왔다"며 "현재 모멘텀은 암호화폐 시장에 없다"고 말했다.

프레스토 리서치도 비슷한 분석을 내놨다. 이 회사는 올해 비트코인의 주요 급락 국면이 금과 AI 관련 주식의 상승세와 동시에 나타났다며, 비트코인 약세가 암호화폐 내부 악재라기보다 투자 자금을 둘러싼 광범위한 경쟁을 반영한다고 평가했다.

특히 AI 붐은 과거 암호화폐 사이클에는 없었던 새로운 투기 기회를 만들어냈다. AI 인프라, 데이터센터, 고성능 컴퓨팅 관련 기업들이 강세를 보이고 있고, 오픈AI와 앤트로픽, 스페이스X 등 대형 IPO 기대감도 투자자들의 관심을 끌고 있다. 일부 투자자들은 하이퍼리퀴드 같은 탈중앙화 거래소를 통해 비상장 기업 가치에 연동된 합성 상품에도 투자하고 있다.

결국 비트코인은 이제 다른 암호화폐와만 경쟁하는 것이 아니라 AI, 금, IPO, 원자재 등 시장의 모든 인기 투자 테마와 자금을 놓고 경쟁해야 하는 상황에 놓였다는 분석이다.

유동성 공급업체 윈센트의 폴 하워드 수석 디렉터는 스트래티지의 비트코인 이전과 ETF 자금 유출, 마운트곡스 관련 매도 우려가 겹치면서 추가 매도세가 이어질 수 있다고 봤다. 그는 일부 시장 참가자들이 올해 비트코인의 바닥으로 5만달러를 거론하기 시작했다고 전했다.

다만 단기적으로는 6만달러 초반대가 핵심 지지 구간으로 꼽힌다. 온체인 데이터 분석업체 머티리얼 인디케이터스는 "가장 먼저 주목하는 주요 구간은 6만달러 초반대"라며 "이 구간에는 약 5만9900달러 수준의 최근 저점과 200주 이동평균선이 겹쳐 있다"고 설명했다. 다만 이들은 "이 요소들이 지지선을 보장하는 것은 아니며, 시장이 방향성을 결정해야 하는 중요한 구간이라는 의미"라고 덧붙였다.

◆ 이더리움 1800달러 하회, 비트마인 평가손실 89억달러 추산

이더리움 시장도 압박을 받고 있다. 이더리움은 1800달러 아래로 떨어지며 2월 저점 부근을 다시 시험하고 있다. 이에 따라 이더리움을 가장 많이 보유한 상장사 비트마인 이머전 테크놀로지스(BMNR)는 약 89억달러 규모의 평가손실을 안고 있는 것으로 추산됐다.

톰 리가 회장을 맡은 비트마인의 주가는 3일 5.9% 추가 하락해 17달러 아래로 떨어졌다. 주가는 5월 초 이후 28% 하락했으며, 2025년 이더리움 재무 전략으로 전환한 이후 가장 낮은 수준까지 밀렸다.

비트마인은 약 1년 동안 540만개 이상의 이더리움을 매집했다. 이는 이더리움 유통량의 약 4.5%에 해당한다. 현재 시세 기준 보유 자산 가치는 약 100억달러 수준이지만, 드롭스탭(DropsTab)은 이 보유 물량의 미실현 손실이 약 89억달러(13조6700억원)에 달한다고 추산했다.

비트마인의 손실 확대는 디지털 자산 재무 전략 기업 전반에 대한 압박도 보여준다. 이들 기업은 스트래티지가 개척한 방식처럼 자본시장에서 자금을 조달해 암호화폐를 매입하는 전략을 사용해 왔다. 하지만 암호화폐 가격이 하락하면서 많은 관련 기업들의 주가가 보유 자산 가치보다 낮은 수준으로 떨어지고 있다.

다만 비트마인은 이더리움 매입 자금을 주로 주식 발행으로 조달해 부채 부담은 상대적으로 제한적이다. 또 전체 보유량의 약 87%인 470만개 이상의 이더리움을 스테이킹하고 있으며, 자체 스테이킹 서비스 MAVAN을 통해 연간 약 2억7600만달러의 수익을 기대하고 있다.

톰 리는 여전히 장기 낙관론을 유지하고 있다. 그는 최근 파리에서 열린 한 콘퍼런스에서 토큰화, AI 기반 거래, 기업 스테이킹 확대가 이더리움의 역할을 글로벌 금융 시스템 안에서 재정의할 수 있다며 장기적으로 이더리움이 25만달러(3억8400만원)까지 오를 수 있다고 주장했다.

그러나 현재 시장은 장기 낙관론보다 단기 유동성 위축과 ETF 자금 유출, 레버리지 청산, 모멘텀 상실에 더 집중하고 있다. 비트코인과 이더리움이 주요 지지선 부근으로 밀리면서 암호화폐 시장은 다시 한 번 방향성을 결정해야 하는 분기점에 놓였다.

koinwon@newspim.com