NS홈쇼핑, 홈플러스 익스프레스 인수 마무리…영업양수도 거래 종결

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑이 22일 홈플러스 익스프레스 인수를 최종 완료했다.
- 신설법인은 점포 운영 정상화와 상품 공급 안정화로 고객 신뢰 회복에 집중한다.
- NS홈쇼핑은 온·오프라인 역량을 접목해 SSM 경쟁력과 고객 접점을 강화한다.
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신선식품·온라인 서비스 강화…TV홈쇼핑 상품 역량 접목해 시너지 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = NS홈쇼핑이 홈플러스 익스프레스 인수를 마무리하고 기업형 슈퍼마켓(SSM) 사업 정상화에 본격 나선다. 회생절차 과정에서 상품 공급 차질과 고객 이탈을 겪었던 홈플러스 익스프레스의 영업 현장 안정화가 우선 과제로 떠올랐다.
NS홈쇼핑은 22일 홈플러스 익스프레스 사업부문에 대한 인수대금을 최종 완납하고 영업양수도 거래를 종결했다고 밝혔다. 홈플러스 익스프레스의 경영은 NS홈쇼핑이 자회사로 출범시킨 신설법인 '㈜홈플러스 익스프레스'가 맡는다.
신설법인은 출범 직후 점포 운영 정상화와 상품 공급 안정화, 고객 서비스 회복에 집중한다. 시설 및 장비 개선, 상품 구색 정상화, 직원 교육과 서비스 혁신을 추진해 고객이 다시 찾고 싶은 동네 대표 슈퍼마켓으로 경쟁력을 회복한다는 계획이다.
NS홈쇼핑은 식품 전문 홈쇼핑으로 쌓아온 상품 운영 역량과 디지털 커머스 경험, 협력사 네트워크를 홈플러스 익스프레스에 접목한다. TV홈쇼핑과 모바일, 온라인 채널 운영 노하우를 활용해 상품 경쟁력과 운영 효율을 높이고, 온·오프라인 연계로 고객 접점을 확대할 방침이다.
조항목 NS홈쇼핑 대표는 "홈플러스 익스프레스의 안정적인 운영 기반을 마련하고 고객 신뢰를 회복하기 위한 새로운 출발점에 섰다"며 "상품 공급 안정화와 점포 경쟁력 회복에 집중해 고객이 다시 찾고 싶은 우리 동네 대표 슈퍼마켓으로 만들어 나가겠다"고 말했다. 홈플러스 익스프레스는 전국 286개 점포, 가맹점 66개 포함을 운영하고 있다.
mkyo@newspim.com