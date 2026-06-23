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메리츠·MBK 줄다리기에 멈춘 홈플러스…회생 골든타임 흔들

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  • 홈플러스가 23일 익스프레스 매각대금 1200억을 확보했지만
  • MBK와 메리츠가 DIP 대출 2000억·1000억 놓고 대립하면서
  • 임금·납품대금 지연과 협력업체 피해 속 회생 골든타임이 축소되고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

익스프레스 매각에도 본체 자금난 여전
매대 공백 현실화…고객 이탈 우려 커진다
협력업체 미납액 평균 7억…중소상공인 피해 확산
2000억 vs 1000억…DIP 대출 두고 책임 공방
내달 3일 회생 분수령…운영자금 확보가 관건

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홈플러스 익스프레스 매각대금 1200억원이 유입됐지만 홈플러스 본체의 회생 불확실성은 여전히 해소되지 않고 있다. 최대주주 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠금융그룹이 긴급 운영자금 지원을 두고 평행선을 달리면서 회생계획안 가결 기한을 앞둔 홈플러스 정상화의 골든타임이 흔들리고 있다.

23일 업계에 따르면 홈플러스는 78개 대형마트 매장의 상품 공급을 재개하고 영업 기반을 되살리기 위해 최소 2000억원 규모의 DIP(기업회생 중 운전자금) 대출이 필요하다는 입장이다. 전날 NS쇼핑과 홈플러스 익스프레스 영업양수도 본계약을 체결하며 1200억원의 매각대금 확보에는 성공했지만, 본체 회생을 위한 추가 자금 조달 문제는 여전히 남아 있다.

홈플러스의 전체 104개 대형마트 매장 중 기여도가 낮은 37개 매장의 영업이 잠정 중단된 지난 11일 서울 한 홈플러스 매장 입구에 영업중단 공지문이 붙어 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆2000억 vs 1000억…책임 공방에 시간만 흘러

자금 지원을 둘러싼 MBK와 메리츠의 입장 차는 좁혀지지 않고 있다. MBK는 상품 공급 재개와 영업 정상화를 위해 메리츠가 2000억원 규모 DIP 대출을 집행해야 한다고 요구하고 있다. 홈플러스 익스프레스가 상품 공급 정상화 이후 매출 회복세를 보인 만큼 본체 역시 운영자금이 투입되면 회생계획안 실행이 가능하다는 논리다.

반면 메리츠는 1000억원 규모 지원 가능성만 열어둔 채 MBK와 김병주 회장의 추가 보증을 요구하고 있다. 대주주가 먼저 책임 있는 안전장치를 제공해야 추가 자금 지원이 가능하다는 입장이다. MBK는 이미 현금 증여와 DIP 대출, 보증, 이자 대납 등으로 상당한 부담을 졌다고 맞서고 있다. 양측이 책임 범위를 놓고 공방을 이어가면서 회생계획안의 핵심인 신규 자금 조달은 결론을 내지 못하고 있다.

법원 앞에는 세 가지 선택지가 있다. 회생계획안 인가, 시한 연장, 혹은 청산이다. 업계에선 당장의 파산을 막기 위해 MBK가 추가 보증을 제공하고 메리츠가 1000억원을 우선 집행한 뒤, 법원이 회생계획 승인 시점을 재차 연장하는 절충안이 거론된다. 홈플러스 노조와 전단채 피해자 측도 정부와 대주주의 책임 있는 역할을 요구하고 있다.

1차 분수령은 내달 3일이다. MBK와 메리츠의 줄다리기가 길어질수록 홈플러스가 스스로 회복할 수 있는 시간도 줄어들고 있다.

[사진=AI 제작]

◆매대 공백 장기화…협력업체 피해 확산 우려

자금 공방의 여파는 이미 현장에서 나타나고 있다. 직원 임금은 지난 3월부터 분할·지연 지급이 반복되고 있으며, 납품대금이 밀린 협력업체들이 공급을 끊으면서 일부 점포에선 신선식품 매대에 그릇이나 식기류가 놓이고, 가공식품·유제품 코너를 자체 PB 상품으로 채우는 상황까지 나타나고 있다. 대형마트는 상품 구색이 경쟁력인 만큼 매대 공백이 길어질수록 고객 이탈 우려도 커질 수밖에 없다.

익스프레스 매각대금 1200억원이 이 같은 부담을 모두 감당하기에는 부족하다. 회사 안팎에서는 매각대금이 밀린 임금과 희망퇴직 보상금, 납품대금 등을 충당하는 데 빠르게 소진될 수 있다는 관측이 나온다.

협력업체 부담도 커지고 있다. 중소기업중앙회 조사에 따르면 홈플러스 납품 중소상공인 150곳의 평균 미납액은 7억원 이상으로 집계됐다. 납품일로부터 정산 기한이 60일을 초과한 업체도 대부분인 것으로 나타났다. 홈플러스 회생 문제가 한 유통사의 재무 이슈를 넘어 납품 중소기업과 입점 소상공인 피해로 번질 수 있다는 우려가 나온다.

2000억원이 투입된다고 해서 홈플러스 회생이 곧바로 담보되는 것은 아니다. 대형마트 업황 부진과 영업규제, 이미 진행된 고객 이탈 등을 감안하면 운영자금 확보 이후에도 매출 회복과 수익성 개선을 입증해야 하는 과제가 남아 있다. 금융권이 추가 지원을 쉽게 결정하기 어려운 이유도 여기에 있다.

한 업계 관계자는 "홈플러스 회생의 핵심은 매장에 상품이 다시 들어오고 고객이 돌아오는 선순환을 만드는 것"이라며 "다만 2000억원을 투입하더라도 대형마트 업황 부진과 영업규제, 고객 이탈 문제를 동시에 풀어야 해 금융권도 추가 지원을 쉽게 결정하기 어려운 구조"라고 말했다.

그럼에도 홈플러스 입장에서 2000억원 DIP 대출은 현재 회생 절차를 이어가기 위한 최소한의 필요조건에 가깝다. 홈플러스가 익스프레스 매각을 회생 가능성의 근거로 드는 것도 이 때문이다. 익스프레스는 이달 초부터 NS쇼핑의 지급보증으로 상품 공급이 재개되면서 약 2주 만에 회생 이전 매출의 50% 수준까지 회복한 것으로 알려졌다. 홈플러스는 본체 역시 상품 공급만 정상화되면 객수와 매출 회복의 실마리를 찾을 수 있다고 보고 있다.

홈플러스 관계자는 "DIP 대출을 통해 운영자금만 확보한다면 진행 중인 구조혁신을 마무리 짓고 안정적인 영업기반을 구축해 빠른 시간 내에 정상화가 가능하다"며 메리츠금융그룹에 2000억원 DIP 대출 지원을 거듭 촉구했다.

mkyo@newspim.com

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서울시의회 전반기 의장 경선 6파전 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 제12대 서울시의회의 전반기 의장 선출이 일주일 앞으로 다가오면서 출마자들의 움직임도 긴박해지고 있다. 23일 서울시의회에 따르면 전반기 의장 선거에는 김기덕(5선), 김인제(4선), 강동길(3선), 봉양순(3선), 임만균(3선), 이승미(3선) 시의원이 도전장을 던졌다. 6명은 모두 시의회 다수당인 더불어민주당 소속이다. 민주당은 오는 29일로 예정된 의원 총회에서 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한다. 6·3 지방선거에서 민주당 80석, 국민의힘 38석으로 재편된 시의회에서는 차기 의장이 오세훈 서울시장과의 관계 설정을 비롯한 서울시와 시의회 간 견제와 협력 사이 균형을 어떤 방식으로 연출할지가 중요한 관전 포인트다. 시의회 민주당에서는 당초 최다선의 김기덕 시의원과 4선의 김인제 시의원이 유력 후보로 거론됐다. 그러나 3선인 강동길·봉양순·임만균·이승미 시의원도 잇따라 출마 의사를 밝히면서 의장 선거 경쟁은 예상보다 치열해졌다. 이번 선거는 추대가 아닌 투표로 의장에 선출될 공산이 커졌다는 점에서 후보들을 검증하는 물밑 작업도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 민주당은 내부 경선으로 의장 후보를 선출한 뒤 7월 초(미정) 개원하는 제12대 서울시의회 첫 임시회에서 투표를 통해 전반기 의장을 확정 짓는다.  당장 의장 후보자들은 한목소리로 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 광화문광장 감사의 정원 예산·특혜 논란, 삼성역 철근 누락 사태 등을 정조준하면서 고강도 행정감사와 진상조사를 예고하고 있다. 누가 되든 주요 현안을 둘러싼 충돌이 재현될 가능성은 높다는 진단이다. 서울시의회 본관 [뉴스핌 DB] 김기덕 시의원은 최다선의 경륜과 오 시장에 대한 견제 능력을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 김 의원은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "무상급식 시기부터 오 시장을 지켜봐 온 만큼 정책 방향과 문제점을 누구보다 잘 알고 있다"며 전시 행정과 잘못된 사업을 바로잡을 적임자임을 강조했다. 의장으로서의 운영 방향으로는 협치와 원칙을 꼽았다. 그는 "다수당인 민주당 중심의 책임 있는 운영을 하되, 국민의힘과도 필요한 협력은 이어가겠다"며 "다만 잘못된 정책을 바로잡는 데 대한 반대는 용납할 수 없다"고 밝혔다. 의원 1인당 1지원관 제도 도입, 상임위원회 중심 운영 강화 등 의회 내부 개혁 과제도 속도를 낸다는 계획이다.  김인제 시의원은 오 시장을 상대로 한 '유능한 견제'를 핵심 비전으로 내세웠다. 김 의원은 인터뷰에서 "방만한 예산 집행과 전시성 사업을 철저히 검증해 시민의 삶에 필요한 예산으로 되돌려야 한다. 혈세 낭비 사업은 하나하나 따져 바로잡겠다"며 4선 중진으로서 오 시장을 제대로 상대할 적임자가 바로 자신이라고 밝혔다. 그는 의장에 당선되면 의장실을 '민생 전략사령부'로 전환하겠다는 구상이다. 서울시와 정책협의체를 꾸려 시의원 118명의 지역 공약을 체계적으로 이행하고 시장 공약과 동일한 수준으로 관리하겠다는 복안이 깔렸다. 1인 1지원관 제도 도입을 추진해 의정 활동 지원을 강화하겠다는 의지도 피력했다.  kh99@newspim.com 2026-06-23 13:50
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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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