이재현 회장 직접 챙긴 CJ제일제당 비비고, KCON LA에 1만명 몰렸다

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당은 18일 비비고로 KCON LA 2026에 참여했다
- 사흘간 부스에 1만명 넘게 찾아 시식 메뉴가 조기 소진됐다
- 이재현 회장도 현장을 점검하며 K푸드 글로벌 확장 의지를 보였다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당의 글로벌 K푸드 브랜드 비비고가 'KCON LA 2026'을 통해 미국 소비자들에게 한식의 매력을 알렸다.
CJ제일제당은 지난 14일부터 16일까지 사흘간 미국 LA컨벤션센터에서 열린 KCON LA 2026에서 비비고 체험 부스를 운영했다고 18일 밝혔다. 행사 기간 내내 1만명이 넘는 방문객이 부스를 찾았으며, 준비한 시식 메뉴도 빠르게 소진됐다.
부스는 김치, 단짠, 매콤달달, 매운맛 등 K푸드를 대표하는 4가지 맛 테마로 구성됐다. 글로벌 브랜드 앰배서더인 K팝 아티스트 '알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)'의 IP를 활용한 디지털 콘텐츠와 아티스트 테마존을 운영해 K팝 팬들이 자연스럽게 K푸드를 경험할 수 있도록 했다.
모션게임과 시식 프로그램도 호응을 얻었다. 방문객들은 4가지 맛 콘셉트에 맞춘 동작을 영상으로 따라하며 맛을 몸으로 체험했고, 이어 미국 시장 인기 제품인 '비비고 미니완톤'과 '스파이시 김치라면', K소스 3종을 시식했다. 현지 인기 인플루언서들과의 협업으로 현장에 오지 못한 소비자들도 디지털 콘텐츠를 통해 비비고를 경험할 수 있도록 했다.
특히 이번 행사에는 이재현 CJ그룹 회장이 비비고 부스를 직접 찾아 현장을 점검했다. K푸드의 글로벌 확장을 그룹 핵심 과제로 삼고 있는 이 회장이 KCON 현장을 직접 챙긴 것이다. 이번 KCON 현장 방문은 CJ그룹이 최근 발표한 12조원 규모의 사업 확장 전략과 맞닿아 있다. CJ그룹은 K푸드·K컬처를 양대 축으로 한 글로벌 사업 확대에 12조원을 투자하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 비비고를 앞세운 K푸드와 KCON으로 대표되는 K컬처를 연계해 글로벌 소비자 접점을 넓히는 이번 행사는 그 전략의 현장판으로 볼 수 있다.
CJ제일제당 관계자는 "이번 KCON을 통해 글로벌 소비자들에게 대표 K푸드로서 비비고만의 차별화된 맛과 경험을 전달할 수 있었다"며 "앞으로도 K컬처와 연계한 다양한 마케팅 활동을 통해 글로벌 소비자 접점을 확대하고 비비고 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com