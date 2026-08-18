엔비디아 장녀, LG전자 데이터팩토리 방문...로보틱스 논의

AI 핵심 요약beta
- 젠슨 황 장녀 매디슨 황이 18일 LG전자 양재R&D캠퍼스를 찾았다.
- LG와 엔비디아는 데이터팩토리서 로보틱스 협력을 논의했다.
- LG전자는 내년 1분기 엔비디아 기반 휴머노이드 로봇을 공개한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 젠슨 황 엔비디아 대표의 장녀 매디슨 황이 18일 서울 서초구에 위치한 LG전자 양재 연구개발(R&D) 캠퍼스의 데이터팩토리를 찾았다.
이날 오전 8시 40분경 LG전자 양재R&D캠퍼스에서는 매디슨 황이 탑승한 차량이 건물 안쪽으로 들어서는 모습이 포착됐다. 이날 회동에서는 LG에서 류재철 LG전자 CEO, 현신균 LG CNS CEO, 정수현 LG사이언스 대표 등이, 엔비디아에서는 매디슨 황과 정소영 엔비디아코리아 대표 등이 참석했다.
데이터팩토리는 LG전자가 휴머노이드 로봇 고도화를 위해 운영 중인 시설이다. 가정과 공장 등 실제와 유사한 환경에서 로봇의 동작 데이터를 확보하고 학습시키고 있다. 따라서 이번 회동에서도 로보틱스 분야가 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상된다.
양사는 지난 13일 미국 캘리포니아 엔비디아 본사에서 채결한 업무협약(MOU)를 바탕으로 긴밀한 협력을 이어가고 있다. 당시 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 대표는 미국 캘리포니아 엔비디아 본사에서 피지컬 AI, 로봇, AI 팩토리, 모빌리티 분야의 전략적 협력에 대해 논의한 바 있다. LG전자는 내년 1분기 공개를 목표로 엔비디아 플랫폼을 기반으로 한 이족보행 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다.
해당 로봇에는 엔비디아의 엣지 AI 컴퓨팅 플랫폼 '젯슨 토르'가 탑재되며 세계 최초의 개방형 휴머노이드 파운데이션 모델 '아이작 그루트'와 로보틱스 안전 시스템 등도 활용될 예정이다.
flurry327@newspim.com