"30일까지 못 막으면 파산"…홈플러스 직원·점주 1만1480명 호소

한마음협의회, 국민신문고 통해 정부 지원 재요청

MBK 1000억 연대보증 의사…메리츠 긴급운영자금 대출 촉구

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홈플러스 직원과 협력사, 입점점주들이 파산을 막기 위한 정부 차원의 지원을 다시 요청했다. 오는 30일까지 운영자금 확보 계획을 제출해야 하는 상황에서 2000억원 규모의 긴급운영자금 대출이 필요하다는 주장이다.

홈플러스 직원대의기구 한마음협의회는 협력사 및 입점점주들과 뜻을 모아 26일 국민신문고를 통해 정부에 도움을 요청했다고 밝혔다. 협의회는 "전 직원들이 회생을 위해 뼈를 깎는 자구 노력을 해왔지만 운영자금 고갈로 더 이상 지속이 어렵다"며 "6월 30일까지 운영자금을 확보하지 못하면 파산을 피하기 어렵다"고 호소했다.

홈플러스 직원들이 전국 홈플러스 매장에서 '10만 국민의 터전, 홈플러스의 파산만은 막아주십시오' 국민신문고 제출을 위한 서명운동에 참여하고 있다. 이번 서명운동은 홈플러스 정상화를 위한 정부 차원의 도움을 요청하는 취지로 진행됐으며, 직원대의기구 한마음협의회가 중심이 되어 추진됐다. [사진=홈플러스 제공]

협의회는 대주주인 MBK파트너스와 김병주 파트너가 1000억원 규모의 연대보증 제공 의사를 밝힌 만큼, 최대채권자인 메리츠금융그룹도 2000억원 긴급운영자금 지원에 나서야 한다고 촉구했다. 메리츠가 향후 얻을 수익 중 2000억원만 대출해준다면 회생이 가능하다는 입장이다.

회생 의사를 담은 서명에는 직원과 협력사, 입점점주 1만1480명이 참여했다. 서울회생법원으로부터 6월 30일까지 2000억원 운영자금 확보 계획을 제출하라는 통보를 받은 뒤 이틀 만이다. 일부 협력사에서는 수백 명이 자발적으로 서명에 동참한 것으로 전해졌다.

정용훈 한마음협의회 대표는 "전 직원은 물론 협력사와 입점업체도 모두 힘을 모아 회생에 앞장서고 있는 만큼 2000억원의 운영자금 대출만 이루어진다면 충분히 회생 가능하다"며 메리츠에 운영자금 대출을 다시 촉구했다.

mkyo@newspim.com