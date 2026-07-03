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울진군 태풍·집중호우 등 풍수해 선제 대응 '총력'

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  • 울진군이 2~3일 장마철 풍수해 대응회의를 열었다.
  • 급경사지와 산사태 취약지역 등 안전점검을 마쳤다.
  • 우선대피자 지원체계와 침수대응도 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

재난안전대책회의...재해 취약지 안전관리 전수 점검
황이주 군수 "재난에 안전한 울진 건설에 최선다할 것"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 태풍과 집중호우 등 본격적인 장마철을 앞두고 경북 울진군이 풍수해 선제 대응에 나섰다.

3일 울진군에 따르면 구자희 부군수는 2~3일 이틀간 상황실에서 부서장, 읍면장 등이 참석하는 재난·안전대책 점검회의를 주재하고 대응체계와 재해취약지역 안전관리 상황을 종합 점검했다.

구자희 울진 부군수가 2~3일 이틀간 상황실에서 부서장, 읍면장 등이 참석하는 재난·안전대책 점검회의를 주재하고 대응체계와 재해취약지역 안전관리 상황을 종합 점검하고 있다.[사진=울진군]2026.07.03 nulcheon@newspim.com

앞서 울진군은 급경사지 387곳과 산사태 취약지역 239곳을 대상으로 예찰과 안전점검을 완료한데 이어 산불 피해지역 75곳에 대해서도 토사 유출 등 2차 피해 예방을 위한 안전조치를 재확인했다.

또 독거노인과 장애인 등 우선 대피대상자 249명에 대해서는 이장과 자율방재단을 연계한 대피지원체계를 구축해 위험 징후 발생 시 신속한 대피가 이뤄질 수 있도록 만반의 대비를 마쳤다.

마을대피소 195개소와 임시주거시설 76개소에 대한 시설 점검도 마무리했다.

또 배수펌프장과 저수지 운영 상태를 점검하고 빗물받이와 우수관로를 정비하는 등 침수 예방에도 만전을 기했다.

기상 악화 시 하천 둔치주차장과 세월교 등 침수 우려지역은 즉시 통제한다는 방침이다.

장마기간에는 비상근무체계를 상시 가동하고 소방·경찰 등 유관기관과 긴밀히 협조해 위험지역 예찰을 강화하는 한편 재난문자와 스마트마을방송 등을 활용해 주민들에게 재난 상황을 신속하게 전파할 계획이다.

황이주 울진군수는 "재난은 사후 대응보다 사전 대비가 무엇보다 중요하다. 재난 대응은 과하다 싶을 정도로 철저하게 준비해야 군민의 안전을 지킬 수 있다"고 강조하고 "이번 회의를 통해 장마철 재난 대응체계를 다시 한번 꼼꼼히 점검한 만큼 철저한 사전 대비와 신속한 대응으로 군민의 생명과 재산을 보호하고 모두가 안전한 울진을 만드는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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