삼성전기, 유리기판 핵심소재 직접 만든다...日 합작사 설립

AI 핵심 요약beta
- 삼성전기는 2일 동우화인켐과 JV 설립해
- 차세대 반도체용 유리기판 글라스 코어
- 사업에 4800억원 출자하며 평택에 거점 뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 하반기 양산 목표…글라스 코어 공급망 확보
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전기가 일본 스미토모화학그룹 계열사인 동우화인켐과 손잡고 차세대 반도체 기판 핵심 소재인 유리기판용 글라스 코어 사업에 본격 진출한다.
삼성전기는 2일 동우화인켐과 유리기판 핵심 소재 생산을 위한 합작법인(JV) 설립 본계약을 체결했다고 밝혔다.
양사는 총 4800억원을 출자해 '글라셈(GlaSSEM·가칭)'을 설립한다. 지분은 삼성전기 66%, 동우화인켐 34%다. 본사와 생산거점은 경기도 평택 동우화인켐 사업장에 마련된다.
글라스 코어는 차세대 반도체 패키지용 유리기판의 핵심 소재다. 유리기판은 기존 유기기판보다 열팽창률이 낮고 평탄도가 뛰어나 인공지능(AI) 서버와 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체 패키지에 적합한 차세대 기술로 주목받고 있다.
합작법인은 생산설비 구축과 품질 검증을 거쳐 내년 하반기부터 본격 가동할 예정이다. 삼성전기는 기판 설계·제조 기술과 스미토모화학의 소재 기술력을 결합해 유리기판 사업 경쟁력을 강화하고 글로벌 빅테크 기업 수요에 선제 대응한다는 전략이다.
장덕현 삼성전기 사장은 "글라스 코어 핵심 경쟁력을 선제적으로 확보하기 위한 전략적 선택"이라며 "차세대 반도체 기판 시장의 패러다임을 주도하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com