시속 110km ACC 차량도 미리 감속…국토부, 작업자 안전기술 점검

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홍지선 국토차관, 천안논산고속도로 안전체험장 방문

작업자 IoT 경고장치도 점검…"위험 미리 줄여야"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 고속도로 작업구간에서 발생하는 교통사고를 줄이기 위해 첨단 안전기술 현장 적용에 나섰다. 최근 보급이 늘고 있는 스마트 크루즈 컨트롤 차량의 한계를 보완해 작업장 추돌사고를 예방하고 도로 작업자의 안전을 높인다는 계획이다.

홍지선 국토교통부 제2차관이 2일 오후 천안논산고속도로 안전체험장을 방문하여, 도로 작업자의 안전 확보를 위한 '스마트 크루즈 컨트롤(ACC : Adaptive Cruise Control)' 탑재 차량의 감속 유도 기술 시연 현장을 점검하고 있다. [사진=국토부]

홍지선 국토교통부 제2차관은 2일 오후 천안논산고속도로 안전체험장을 찾아 도로 작업자의 안전 확보를 위한 스마트 크루즈 컨트롤(ACC) 탑재 차량 감속 유도 기술 시연 현장을 점검했다.

이번 현장 방문은 ACC 차량의 보급이 확대되는 상황에서 도로 작업구간 사고를 예방하기 위한 첨단 안전기술의 현장 적용 상황을 확인하기 위해 마련됐다. ACC는 앞 차량과의 거리를 유지하며 속도를 조절하는 기능이지만, 도로 작업구간 등 특수한 환경에서는 한계가 발생할 수 있다.

홍 차관은 ACC 탑재 차량에 직접 시승해 국토부 지원으로 실증을 추진한 'ACC 차량 자동 감속 유도장치'와 '작업자용 사물인터넷(IoT) 안전장치'를 체험했다. 기술의 효과와 현장 적용 가능성도 함께 점검했다.

ACC 차량 자동 감속 유도장치는 차량 레이더가 작업구간 등 전방 상황을 인지하기 전에 차량이 스스로 감속하도록 유도하는 기술이다. 작업자용 IoT 안전장치는 고속으로 접근하는 차량을 감지하면 진동과 소리로 작업자에게 위험을 즉시 알리는 장치다.

해당 기술은 작업구간에 접근하는 ACC 차량의 자율 감속을 유도하고, 고속 접근 차량이 발생하면 작업자에게 진동·음성 경고를 제공해 위험 회피를 지원한다.

국토부에 따르면 2021~2025년 고속도로 작업장 교통사고는 연평균 44건 발생했다. 사망자 수는 평균 9.8명에 달했다. 이 가운데 ACC 관련 사고 30건 중 작업장 추돌사고가 21건으로 70%를 차지해 작업구간 안전 확보가 중요한 과제로 꼽힌다.

이번 기술은 시속 110km 주행 상황에서도 차량의 선제적 감속을 유도해 충돌 시 치사율을 최대 72%까지 낮추는 것을 목표로 한다. 궁극적으로는 작업장 인명사고 제로 달성을 지향한다.

해당 실증사업은 국토부의 '2025년 ITS 혁신기술 공모사업'의 하나로 추진되고 있다. 국토부는 실증 결과를 바탕으로 장치 소형화와 범용성 확보, 인공지능(AI) 기반 성능 고도화, 일반 운전자까지 활용할 수 있는 제품군 확대 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

홍 차관은 "도로 작업구간은 국민 안전을 위해 반드시 관리가 필요한 현장이지만, 작업자 입장에서는 늘 위험에 노출된 공간"이며 "사고가 난 뒤 수습하는 것보다 중요한 것은 위험을 미리 줄이는 것"이라고 말했다.

이어 "기술은 결국 사람의 생명을 지키기 위해 존재해야 한다"며 "정부도 도로 위 작업자의 안전을 지킬 수 있는 기술이 현장에 빠르게 적용될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 국토교통부가 고속도로 작업구간에 첨단 안전기술을 적용하려는 이유는 무엇인가요?

A. 고속도로 작업구간에서 발생하는 교통사고를 줄이고 도로 작업자의 안전을 높이기 위해서입니다. 특히 스마트 크루즈 컨트롤 차량 보급이 늘어나는 가운데 작업구간 등 특수한 환경에서 발생할 수 있는 한계를 보완하려는 취지입니다.

Q. 홍지선 국토교통부 제2차관은 어디를 방문했나요?

A. 홍지선 제2차관은 2일 오후 천안논산고속도로 안전체험장을 방문했습니다. 스마트 크루즈 컨트롤 탑재 차량의 감속 유도 기술 시연 현장을 점검하고, 관련 장치를 직접 체험했습니다.

Q. ACC 차량 자동 감속 유도장치는 어떤 기술인가요?

A. 차량 레이더가 작업구간 등 전방 상황을 인지하기 전에 차량이 스스로 감속하도록 유도하는 기술입니다. 작업구간에 접근하는 ACC 차량의 자율 감속을 유도해 추돌사고 위험을 낮추는 역할을 합니다.

Q. 작업자용 IoT 안전장치는 어떻게 작동하나요?

A. 작업자용 IoT 안전장치는 고속으로 접근하는 차량을 감지하면 진동과 소리로 작업자에게 위험을 즉시 알립니다. 이를 통해 작업자가 위험 상황을 빠르게 인지하고 회피할 수 있도록 돕습니다.

Q. 고속도로 작업장 사고는 어느 정도 발생하고 있나요?

A. 국토교통부에 따르면 2021~2025년 고속도로 작업장 교통사고는 연평균 44건 발생했습니다. 사망자는 평균 9.8명으로 집계됐고, ACC 관련 사고 30건 가운데 작업장 추돌사고가 21건으로 70%를 차지했습니다.

chulsoofriend@newspim.com