"7월 빗길 운전 조심하세요"…빗길 교통사고 7월 최다

퇴근길 사고 집중…도로 젖었으면 제한속도 20% 줄여야

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 여름철 장마를 앞두고 빗길 교통사고 예방을 위해 운전자들에게 제한속도보다 20% 이상 감속 운행과 교통법규 준수를 당부했다.

행정안전부는 최근 5년(2021~2025년 평균) 빗길 교통사고를 분석한 결과 7월에 사고와 인명피해가 가장 많이 발생했다고 25일 밝혔다.

[자료=행안부]

분석 결과 7월 평균 강수량은 309.3㎜, 강수일수는 13.6일로 연중 가장 많았으며, 빗길 교통사고는 1641건, 인명피해는 2408명으로 집계됐다.

사고 원인으로는 전방 주시 태만 등 안전운전 의무 불이행이 53.4%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 신호위반(13.5%), 안전거리 미확보(11%) 순으로 나타났다.

시간대별로는 출근 시간인 오전 8시 이후 사고가 증가해 오후 6시부터 8시 사이에 전체의 16.2%가 집중됐다. 반면 교통사고 100건당 사망자 수를 의미하는 치사율은 새벽 4시부터 6시 사이가 5.2%로 가장 높았다.

행안부는 빗길에서는 제동거리가 길어지고 차량이 미끄러지기 쉬운 만큼 평소보다 감속 운행해야 한다고 강조했다. 도로가 젖어 있을 때는 제한속도의 20% 이상, 폭우로 가시거리가 100m 이내인 경우에는 제한속도의 50%까지 속도를 줄여야 한다고 설명했다.

또 비 오는 날 교차로에서는 평소보다 속도를 낮추고, 우회전 시 적색 신호에서는 반드시 일시정지 후 보행자 유무를 확인해야 한다고 당부했다. 야간과 새벽에는 빛 반사로 시야 확보가 어려운 만큼 물웅덩이와 도로 장애물 등에 각별한 주의가 필요하다고 덧붙였다.

하종목 행정안전부 예방정책국장은 "비 오는 날은 도로가 미끄럽고 돌발 상황도 많아, 이로 인한 교통사고 발생 위험이 높다"라며 "빗길에서 차량을 운전할 경우에는 안전을 위해 평소보다 속도를 줄이고, 교통법규를 더욱 철저히 지켜주시기 바란다"라고 말했다.

abc123@newspim.com