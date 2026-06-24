행안부, 'AI 민주정부' 청사진 공개…"디지털정부 넘어 AI 민주정부로"

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제9회 전자정부의 날 기념식 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 기존 디지털정부를 넘어 인공지능(AI)을 기반으로 국민 주권과 민주주의 가치를 강화하는 'AI 민주정부' 구현에 나선다.

행정안전부는 24일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '제9회 전자정부의 날' 기념식에서 '세계 최고의 AI 민주정부 실현 전략'을 발표했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 기념식은 '2026 공공 AI 박람회(KPAIX 2026)'와 연계해 개최됐으며, 행정 효율성 중심의 디지털정부를 넘어 AI가 국민의 권익을 증진하고 민주적 가치를 실현하는 'AI 민주정부'로의 전환을 공식 선언하는 자리로 마련됐다.

전자정부의 날은 대한민국 최초로 행정기관에 컴퓨터(IBM 1401)가 도입된 1967년 6월 24일을 기념하기 위해 2017년 제정됐다.

이날 행안부는 공공부문 인공지능 대전환(AX)의 청사진인 '세계 최고의 AI 민주정부 실현 전략'을 공개했다. 정부는 AI 민주정부를 '인공지능 기술을 통해 국민과 함께 만들어가는 친절하고 유능한 정부'로 정의하고, '친절한 정부', '함께하는 정부', '유능한 정부'를 3대 추진 방향으로 제시했다.

이번 전략은 단기 과제가 아닌 범정부 공공 AX 정책의 기준이자 방향성을 제시하는 중장기 로드맵으로, 앞으로 모든 정부 부처가 공동 추진할 계획이다.

정부는 정책 수립 단계부터 국민 의견을 반영하기 위해 24일부터 다음 달 8일까지 2주간 '소통혁신24'를 통해 '이런 AI 정부를 원합니다'를 주제로 대국민 정책 제안도 받는다. 국민 누구나 AI 정부의 미래 모습과 서비스에 대한 의견을 자유롭게 제시할 수 있다.

이날 행사에서는 공공 AI 발전에 기여한 유공자에 대한 포상도 진행됐다. 강인호 네이버 전무는 민간 초거대 AI 모델의 공공 활용 확산에 기여한 공로로 국민훈장을 받았고, 김성순 질병관리청 과장은 감염병 빅데이터 기반 구축과 AI 방역 도입 성과를 인정받아 근정포장을 수상했다.

윤호중 행정안전부 장관은 "이제는 인공지능이라는 강력한 도구를 통해 국민 한 분 한 분의 목소리에 응답하는 'AI 민주정부'로 진화해야 할 때"라며 "정부는 AI 민주정부 실현 전략을 토대로 인공지능을 국민주권과 민주주의를 더욱 발전시키는 수단으로 활용해, 국민 모두가 인공지능 전환의혜택을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com