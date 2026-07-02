BMW코리아, 7시리즈 역대급 혜택…금융 지원부터 '칸 영화제' 초대까지

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스마트 리스 이용 시 100만원씩 10개월 지원

파워트레인별 추가 혜택·엑설런스 클럽 운영

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 코리아가 플래그십 세단 7시리즈의 고객 혜택을 강화하며 국내 수입 대형 세단 시장 공략에 속도를 내고 있다. 7시리즈는 가솔린과 디젤, 플러그인 하이브리드, 순수전기, 고성능 전기 모델까지 폭넓은 파워트레인을 갖춘 BMW의 최상위 세단이다.

BMW 7시리즈. [사진-BMW코리아]

BMW코리아는 7시리즈 고객을 대상으로 금융 프로모션과 전용 멤버십, 파워트레인별 맞춤 혜택을 함께 제공하며 차량 구매 이후까지 이어지는 소유 경험을 강화한다는 방침이라고 2일 밝혔다. 단순한 가격 지원을 넘어 럭셔리 클래스 고객을 위한 라이프스타일 프로그램까지 결합해 플래그십 세단의 가치를 높이겠다는 전략이다.

BMW 7시리즈는 대형 세단 특유의 존재감 있는 디자인과 디지털 사양, 진보한 주행 기술을 고루 갖춘 모델이다. 국내에서는 740i xDrive, 740d xDrive, 750e xDrive, i7, i7 M70 xDrive 등 다양한 라인업으로 운영된다. 내연기관과 전동화 모델을 모두 갖춘 만큼 고객은 주행 환경과 선호에 따라 선택할 수 있다.

최근에는 블랙 트림도 추가됐다. 블랙 트림은 외장 주요 부위에 블랙 하이글로스 디자인 요소를 적용해 기존 7시리즈보다 한층 강렬한 이미지를 원하는 고객을 겨냥했다. BMW 코리아는 이를 통해 7시리즈의 선택지를 넓히고 고객 취향에 따른 개인화 수요에 대응한다는 계획이다.

개인 맞춤형 주문 프로그램도 운영된다. BMW 코리아는 7시리즈 최상위 모델 고객을 대상으로 'BMW 인디비주얼' 프로그램을 제공하고 있다. 해당 프로그램은 외장 색상과 실내 소재 등을 조합해 고객 취향에 맞춘 사양을 구성할 수 있도록 지원한다. 조합 가능한 옵션은 최대 30만개 수준이다.

차량 출고 전 고객 경험도 강화했다. BMW 코리아는 동일 시리즈 장기 시승 기회를 제공하고, 출고 전부터 BMW 엑설런스 클럽 멤버십 혜택을 일부 경험할 수 있도록 했다. 차량 구매 전 단계부터 브랜드 경험을 제공해 고객 만족도를 높이겠다는 취지다.

BMW 7시리즈의 차별화 요소는 차량 자체 상품성뿐 아니라 구매 이후 제공되는 전용 프로그램에도 있다. BMW 코리아는 럭셔리 클래스 고객을 대상으로 'BMW 엑설런스 클럽'을 운영하고 있다. 이 프로그램은 차량 출고 후 3년간 제공되는 멤버십으로, 문화·예술·여행·미식 등 다양한 라이프스타일 혜택을 포함한다.

대표적인 프로그램은 프랑스 칸 영화제 VIP 초청이다. 매년 추첨을 통해 선정된 고객에게 레드카펫 행사와 공식 상영회 참석, 럭셔리 클래스 시승, 고급 호텔 숙박 등의 기회가 제공된다. BMW는 이를 통해 차량 소유를 넘어 브랜드가 제공하는 특별한 경험을 강조하고 있다.

이 밖에도 럭셔리 호텔 투숙, 파인다이닝, 골프 라운딩, 프리미엄 건강검진, 문화예술 프로그램 등이 제공된다. BMW 레이디스 챔피언십 등 브랜드 주요 행사 VIP 초청과 제주 럭셔리 클래스 렌터카, 에어포트 서비스 등 차량 이용과 연계된 혜택도 포함된다.

금융 혜택도 확대됐다. BMW 코리아는 현재 7시리즈 전 모델 구매 고객을 대상으로 BMW 파이낸셜 서비스를 활용한 프로모션을 운영하고 있다. BMW 스마트 리스를 통해 7시리즈를 구매할 경우 월 납입금 100만원씩 10개월 동안 총 1000만원 상당의 리스료 지원 혜택을 받을 수 있다.

법인 판매 지원금 대상 고객이 BMW 파이낸셜 서비스의 운용리스 또는 렌트 프로그램을 이용하면 최대 200만원이 추가 지원된다. 이를 더하면 최대 1200만원 상당의 구매 혜택을 받을 수 있다.

스마트 할부 이용 고객에게도 별도 지원이 제공된다. BMW 스마트 할부로 7시리즈를 구매할 경우 월 납입금 50만원씩 4개월 동안 총 200만원 상당의 금융 지원 혜택이 적용된다.

BMW 라이프스타일 플랫폼 'BMW 밴티지' 앱에서 현금처럼 사용할 수 있는 25만 BMW 코인도 지급된다. 기존 BMW 엑설런스 클럽 회원이 신규 고객에게 7시리즈 구매를 추천하고 실제 구매로 이어질 경우 추천인에게 30만 코인이 추가 지급된다.

파워트레인별 맞춤형 혜택도 운영된다. 순수전기 모델인 BMW i7 구매 고객에게는 1년 무제한 충전카드 또는 월박스 충전기 설치 지원이 제공된다. 전기차 고객 전용 멤버십인 'BMW i 소울메이트'를 통해 충전카드와 타이어 등 부품 할인 혜택도 받을 수 있다.

플러그인 하이브리드 모델인 BMW 750e xDrive 구매 고객에게는 25만원 상당의 충전카드가 제공된다. 고성능 순수전기 모델인 BMW i7 M70 xDrive 구매 고객에게는 'GEN M 프리빌리지' 혜택이 적용된다. 해당 혜택에는 BMW M 팬들을 위한 행사인 BMW M FEST 입장권과 BMW M 프로그램 쿠폰, BMW 밴티지 앱에서 사용할 수 있는 30만원 상당의 M 쿠폰 등이 포함된다.

BMW 코리아는 다양한 파워트레인과 금융 혜택, 전용 멤버십 프로그램을 앞세워 7시리즈의 소유 가치를 높인다는 구상이다. 수입 대형 세단 시장에서 상품성뿐 아니라 구매 이후 경험까지 경쟁 요소로 부각되는 가운데, BMW 7시리즈가 플래그십 세단 시장에서 존재감을 이어갈지 주목된다.

한편 BMW 그룹은 BMW, MINI, 롤스로이스, BMW 모토라드 등 4개 브랜드를 보유한 글로벌 프리미엄 자동차 및 모터사이클 제조사다. 프리미엄 금융 서비스도 함께 제공하고 있으며, 전 세계 30곳 이상의 생산 네트워크와 140개국 이상의 글로벌 영업망을 운영하고 있다.

BMW 그룹은 2025년 전 세계에서 자동차 약 246만대와 모터사이클 20만2500대 이상을 판매했다. 2025년 회계연도 기준 매출은 1335억 유로, 세전이익은 102억 유로를 기록했다. 2025년 12 31일 기준 임직원 수는 15만4540명이다.

chanw@newspim.com