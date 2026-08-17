시진핑, 장쩌민 '불멸의 공적' 평가, 중국식 현대화 강조

AI 핵심 요약beta
- 중국이 17일 베이징서 장쩌민 100주년 기념식을 열었다.
- 시진핑이 장쩌민의 공적을 평가하며 계승을 강조했다.
- 중국식 현대화와 민족 부흥 추진을 촉구했다.
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'변화하는 혁신정신, 확고한 신념의 지도자' 평가
'고비마다 과감한 결단, 위험과 도전에 대응' 조명
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국이 장쩌민(江澤民) 전 국가주석 겸 공산당 총서기의 탄생 100주년을 맞아 대규모 기념식을 열고 그의 공적과 지도자로서의 업적을 재조명했다.
중국공산당은 17일 오전 베이징 인민대회당에서 장 전 주석 탄생 100주년 기념대회를 개최했다. 시진핑 국가주석 겸 공산당 총서기, 중앙군사위원회 주석은 연설에서 장 전 주석의 공적을 평가하고 그의 정신과 업적을 계승해 중국식 현대화와 민족 부흥을 추진해야 한다고 강조했다.
리창 국무원 총리가 사회를 맡은 가운데 자오러지, 왕후닝, 차이치, 딩쉐샹, 리시 등 정치국 상무위원과 한정 국가부주석 등이 참석했다. 행사에는 전·현직 당정 지도자와 각계 대표 등 약 6000명이 참석했다.
시 주석은 장 전 주석에 대해 "광휘롭고 투쟁적인 일생"을 살았다며 민족 독립과 인민 해방, 국가 부강과 인민을 위해 평생을 헌신했다고 평가했다. 특히 1990년대 이후 사회주의 물질·정치·정신문명 건설과 당 건설을 추진하고 개혁개방을 확대해 중국이 전면 '소강사회'로 나아가는 데 기여했다고 밝혔다.
또 장 전 주석이 중국 특색 사회주의를 21세기로 발전시키는 과정에서 중요한 역할을 했으며, 당과 국가의 발전을 위해 이룩한 공적은 지워지지 않을 것이라고 강조했다.
시진핑 주석은 장 전 주석의 지도자적 풍모로 ▲확고한 정치적 신념 ▲인민을 위한 진정성 ▲시대에 맞춰 변화하는 혁신정신 ▲원대한 전략적 사고 ▲결단력과 담대한 추진력을 꼽았다.
그러면서 당과 인민에 대한 충성을 비롯해 개혁개방과 혁신을 중시했던 장 전 주석의 정신을 계승해야 한다고 주문했다. 특히 마르크스주의 기본 원리를 중국의 현실에 결합하고 개혁개방을 심화해 국가 지배 체제와 역량을 현대화해야 한다고 강조했다.
대외정책과 관련해서는 중국과 세계의 발전 흐름을 종합적으로 바라보는 전략적 사고를 계승해야 한다면서 글로벌 발전·안보·문명·이니셔티브를 추진하고 인류운명공동체 건설로 세계 평화 발전에 기여해야 한다고 밝혔다.
시 주석은 또한 장 전 주석이 중대한 역사적 순간마다 과감하게 결단하고 위험과 도전에 대응했다고 평가하면서 국가 주권과 안보, 발전이익을 수호하고 발전과 안보를 함께 추진해야 한다고 강조했다.
시 주석은 "중화민족의 위대한 부흥이라는 꿈이 한 걸음씩 현실이 되고 있다"며 전 당·전 군·전국 각 민족이 당 중앙을 중심으로 긴밀히 단결해 중국식 현대화를 통한 강국 건설과 민족 부흥을 위해 매진해야 한다고 촉구했다. 이날 기념대회는 '인터내셔널가' 합창과 함께 막을 내렸다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com