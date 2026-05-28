BMW 코리아, 엑설런스 라운지 2026 성료

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'BMW 엑설런스 라운지 2026' 개최…1000명 참석

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = BMW 코리아는 지난 21일부터 27일까지 럭셔리 클래스 고객을 대상으로 'BMW 엑설런스 라운지 2026'을 개최했다고 28일 밝혔다. 올해로 8회째를 맞은 이 행사에는 약 1000명이 참석했다.

서울 강남구의 문화공간 프로젝트 스페이스 라인에서 열린 행사는 '진보'를 주제로 진행됐다. BMW 엑설런스 클럽 회원과 럭셔리 클래스 모델 출고 대기 고객, 잠재 고객들을 대상으로 자동차를 넘어 예술, 음악, 기술, 미식 등 다양한 분야의 프로그램을 제공했다.

행사장에는 럭셔리 순수전기 세단 'i7'과 고성능 럭셔리 쿠페 'M850i xDrive 그란 쿠페' 등 플래그십 모델들이 전시됐다. 전 세계 70대만 한정 생산되는 '2026 BMW 콘셉트 스피드탑'도 선보였으며, 도슨트 프로그램과 시승 프로그램도 함께 운영됐다.

BMW 엑설런스 라운지 2026 [사진=BMW코리아]

행사의 전문가 강연에는 빅데이터 분석가 송길영, 정치학 박사 김지윤, 음악감독 김문정, 인문학 작가 조승연, 전 프로바둑 기사 이세돌, 심리학과 교수 김경일, 뇌과학자 장동선 등이 참여해 부와 럭셔리, 인공지능, 예술, 심리 등 다양한 주제를 다뤘다.

행사장에는 한국 현대미술 거장 이강소 작가의 회화, 조각, 설치 작품들이 전시돼 예술과 모빌리티가 조화를 이루는 공간을 연출했다. BMW 코리아는 이강소 작가와의 협업을 이어가며 올 하반기 열리는 프리즈 서울 2026에서 공동 제작 작품을 공개할 예정이다.

BMW 코리아는 7시리즈, i7, 8시리즈, X7, XM 레이블 등을 럭셔리 클래스로 정의하고 있다. 럭셔리 클래스 구매 고객을 위해 BMW 엑설런스 클럽이라는 프리미엄 멤버십 프로그램을 운영 중이며, 회원들에게 차량 유지·관리 서비스와 문화 체험, 라이프스타일 프로그램 등 다양한 혜택을 제공하고 있다.

y2kid@newspim.com