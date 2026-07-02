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코스닥, 동전주·저시총 퇴출 강화…국민성장펀드로 성장자금 공급

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  • 한국거래소가 2일 코스닥 상장폐지 요건 강화와 혁신기업 지원 체계 개편을 시행했다.
  • 시가총액·동전주·실질심사 기준을 대폭 강화하고 로봇·사이버보안·K콘텐츠 업종에 맞춤 심사를 도입했다.
  • 국민성장펀드 150조와 코스닥벤처펀드를 통해 첨단전략산업·기술특례기업 등에 장기 성장자금을 공급한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시총 200억·동전주 요건 시행…관리종목 해제 문턱 높여
로봇·보안·K콘텐츠 맞춤 심사로 신산업 상장 지원
국민성장펀드 150조 조성…첨단전략산업 장기 자금 공급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소가 코스닥시장 개설 30주년을 맞아 부실기업 퇴출 요건과 혁신기업 자금 공급 체계를 동시에 개편한다. 코스닥 상장폐지 시가총액 기준은 40억원에서 200억원으로 상향됐고, 종가 1000원 미만 '동전주' 퇴출 요건도 신설됐다. 첨단로봇, 사이버보안, K콘텐츠 업종에 대한 맞춤형 상장 심사 기준도 적용한다. 시장 활성화를 위해 150조원 규모의 국민성장펀드가 첨단전략산업에 장기 자금도 공급한다.

2일 한국거래소(이하 거래소)는 코스닥 신뢰·혁신 제고 방안과 자본시장 체질 개선 방안의 후속 조치로 상장규정 및 시행세칙을 개정해 시행한다고 밝혔다.

개정안에는 ▲특례상장 기업의 매출액 및 대규모 손실 상장폐지 요건 유예를 기업가치 제고계획 공시 조건부로 변경 ▲기술특례상장 기업의 상장 후 5년 내 주된 사업목적 변경 시 실질심사 대상 추가 ▲첨단로봇·사이버보안·K콘텐츠 맞춤형 질적 심사 기준 신설 ▲저주가순자산배율(PBR) 기업 공표제도 근거 마련 ▲복수의결권주식 발행사 상장 관련 제도 정비 등의 내용이 담겼다.

◆ 시총 200억·동전주 퇴출 요건 시행…"나가는 것 더 어렵게"

상장폐지 기준 강화는 시가총액과 주가 요건부터 적용된다. 지난 2월 발표된 상장폐지 개혁 방안 관련 규정은 지난 1일부터 시행됐다. 이에 따라 코스닥 상장사는 시가총액이 30일 연속 기준에 미달하면 관리종목으로 지정되고, 이후 90일 안에 45일 연속 기준을 회복하지 못하면 상장폐지된다.

종가 1000원 미만 상태가 이어지는 '동전주' 요건도 관리종목 지정과 형식 상장폐지 사유로 신설됐다. 시가총액 기준은 내년 300억원으로 추가 상향되고, 매출액 기준은 기존 30억원에서 내년 50억원, 2029년 100억원으로 단계적으로 올라간다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

김성천 한국거래소 코스닥시장본부 공시제도팀장은 "시가총액 요건만 보면 코스닥에서 50개 내외 기업이 영향권에 들 수 있다"며 "현재 기준의 추정치인 만큼 실제 시장 상황에 따라 상당히 유동적"이라고 설명했다.

거래소는 이번 개편에서 관리종목 지정 요건보다 해제 요건을 더 크게 높였다. 김 팀장은 "30일 연속 일정 금액을 밑돌아야 관리종목에 들어오는 구조는 기존과 비슷하다"며 "이번에는 나가는 것을 더 어렵게 만들었다"고 강조했다.

이어 "90일 중 45일 연속 기준을 웃돌아야 하기 때문에 상당수 기업이 자구 노력을 기울이지 않으면 시가총액 요건을 벗어나기 어려울 것"이라고 덧붙였다.

거래소는 상장폐지 실질심사 요건과 절차도 강화했다. 반기 검토보고서에서 완전 자본잠식이 확인된 경우가 실질심사 사유에 추가됐고 공시위반 벌점 기준은 15점에서 10점으로 낮아졌다. 심의 단계는 3단계에서 2단계로, 기업에 부여하는 개선기간은 최대 2년에서 1년으로 각각 줄었다.

다만 실질심사가 획일적 기준으로 진행되는 것은 아니다. 오재화 한국거래소 코스닥상장관리부 팀장은 "2차전지처럼 공정마다 기계 설비가 많이 소요되는 업종은 부채비율이 200~300%로 높은 경우가 많다"며 "부채비율이 높다고 해서 반드시 나쁜 기업은 아니다"고 말했다.

또 "업종과 사업 구조에 따라 재무비율이 달라질 수밖에 없어 동일한 잣대를 일률적으로 적용할 수는 없다"며 실질심사 사유가 발생하면 영업 지속성, 재무 건전성, 경영 투명성을 종합적으로 심사한다고 설명했다.

◆ 로봇·보안·콘텐츠 맞춤 심사…특례기업엔 밸류업 공시 조건

퇴출 기준이 높아지는 동시에 기술특례상장 기업의 사후 책임도 강화했다. 미래 성장성을 근거로 상장한 특례기업은 매출액 및 대규모 손실 상장폐지 요건을 일정 기간 유예받아 왔는데 앞으로는 유예기간 중 기업가치 제고계획을 공시해야 이 혜택이 유지된다.

거래소에 따르면 지난달 15일 기준 코스닥 전체 밸류업 공시 389건 가운데 특례상장 기업 공시는 10건에 그쳤다. 전체 기업 대비 공시 비중은 일반 기업 26.4%, 특례상장 기업 3.2%였다. 상장 후 5년 안에 주된 사업목적을 바꾸는 경우에 대한 실질심사 조항은 2일 이후 상장예비심사 신청 기업부터 적용된다.

[사진=양태훈 기자]

상장 심사 단계에서는 신산업 맞춤형 기준을 확대했다. 거래소는 바이오(2019년), 인공지능(AI)·우주·에너지(2025년 12월)에 이어 첨단로봇, 사이버보안, K콘텐츠 3개 업종의 질적 심사 기준을 추가하기로 했다. 현재 코스닥 신규 상장 기업 중 첨단산업 비중은 2024년 36.4%(88개사 중 32개사)에서 2025년 48.8%(84개사 중 41개사)에 달한다.

이석우 한국거래소 코스닥시장본부 기술상장심사1팀장은 이에 대해 "업종별 특성에 맞는 기준을 도입해 원활하고 예측 가능한 상장을 지원하는 것이 목적"이라고 강조했다.

이에 따라 업종별 심사 기준도 세분화된다. 첨단로봇 기업은 상용화 실적과 자체 설계·제조 역량, 사이버보안 기업은 공공·금융권 레퍼런스와 원천기술 보유 여부, K콘텐츠 기업은 콘텐츠 대중성과 지식재산권(IP) 확장성을 중심으로 심사를 받는다. 거래소는 하반기 중 방산 등 추가 혁신 업종의 질적 심사 기준도 마련할 예정이다.

◆ 국민성장펀드 150조…혁신기업 성장자금 뒷받침

혁신기업에 대한 성장 자금은 국민성장펀드와 코스닥벤처펀드를 통해 공급된다. 국민성장펀드는 5년간 민간 자금 75조원과 첨단전략산업기금 75조원을 합쳐 총 150조원 규모로 조성된다. 산업통상부가 조사한 첨단전략산업 자금 수요 400조원에 산업계의 AI 전환 비용 100조원을 더한 500조원의 30%를 충당하는 마중물 역할을 하며, 올해 30조원 규모로 설정될 예정이다.

조인영 타임폴리오자산운용 부장은 "국민성장펀드는 자본의 비효율성을 개선하고 생산적인 분야로 자본을 유도하기 위해 설정됐다"며 "국민참여형 펀드는 출시 5일 만에 전량 조기 완판됐고 이런 인기에 힘입어 올해 2차 펀드가 출시될 예정"이라고 말했다.

2일 한국거래소 서울 사옥에서 열린 'KOSDAQ CONNECT 2026' 현장. [사진=양태훈 기자]

국민참여형 국민성장펀드는 국민 자금 6000억원과 재정 후순위 1200억원을 바탕으로 미래에셋자산운용, 삼성자산운용, KB자산운용 등이 재정 모펀드를 맡고 10개 자펀드 운용사가 참여해 약 7400억원 규모로 운용된다. 최초 설정금액의 60% 이상은 첨단전략산업 기업에 투자되고 이 가운데 비상장사와 코스닥 기술특례상장사 투자분의 30% 이상은 신규 자금으로 들어간다.

조 부장은 "신규 자금으로 투자해야 하는 이유는 펀드가 장기 인내 자본을 공급하는 만큼 실제로 기업에 돈이 들어가야 하기 때문"이라며 "기술력은 있지만 대규모 양산이나 연구개발 자금이 부족해 죽음의 계곡에 직면한 회사에 장기 인내 자본을 공급할 수 있다"고 전했다.

코스닥벤처펀드도 혁신기업 자금 공급을 뒷받침할 장치로 제시됐다. 거래소에 따르면 코스닥벤처펀드의 공모주 우선배정 제도는 3년 연장됐고, 우선배정 비율도 기존 25%에서 30%로 확대됐다. 조 부장은 "대규모 자금이 AI, 반도체, 바이오 등 하위 밸류체인 업체들에 들어가 매출과 이익 성장으로 이어진다면 코스닥시장 전체의 펀더멘털이 개선되면서 한 단계 레벨업될 수 있다"고 기대감을 전했다.

dconnect@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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